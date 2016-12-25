"جريمة عاطفية" مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته

قال محققون برازيليون، الجمعة، إن شرطياً في ريو دي جانيرو اعترف بطعن وقتل السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاماً) بإيعاز من زوجة السفير التي كانت على علاقة عاطفية بالشرطي.

وفي مؤتمر صحفي في ريو قال المحققون، إن الزوجة والشرطي وابن عمه الذي ساعده في نقل جثة السفير قيد الاحتجاز مع استمرار التحقيقات.

وقال المفوض إيفاريستو بونتي للصحفيين، إن زوجة السفير، فرانسواز دي سوزا أوليفيرا البرازيلية الأصل (40 عاماً) وعشيقها سيرجيو غوميز موريرا (29 عاماً)، قد قبض عليهما بتهمة اغتيال السفير. كما أوقفت الشرطة أيضاً إدواردو تيديشي (24 عاماً) وهو ابن عم عشيق زوجة السفير.

وكانت الشرطة البرازيلية أصدرت، الخميس، مذكرة بحث لتحديد مكان السفير الذي شوهد للمرة الأخيرة، الاثنين، قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي إجازة مع عائلته.

وكانت وسائل إعلام برازيلية أفادت، أن زوجة السفير ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام أبلغت الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا إيغواكو خارج ريو ولم يعد.

وقالت زوجة السفير، إنه تعذر عليها الاتصال به مذاك، لكن تصريحاتها سرعان ما بدت وكأنها غريبة، وقد شكك المحققون بروايتها بعد العثور، الخميس، على جثة السفير "متفحمة بالكامل" داخل السيارة التي كان غادر المنزل بها.

واستناداً إلى شرطة ريو دي جانيرو، قد يكون الدبلوماسي حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة.