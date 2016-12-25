البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن قائد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون لشبكة سي إن إن: "نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش".

وأضاف "نفعل ما في مقدورنا" لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن "هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً" و"سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه".

وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم "داعش" منذ إعلانه "الخلافة" في سوريا والعراق في جوان 2014.

وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من الجهاديين.

وتسري بين وقت لآخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقه حوله.

وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموماً الصمت حول موقعه وتحركاته.

لكن بيتر كوك قال، إن "الخليفة" بات معزولاً حالياً، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادي "العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين".

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.

وكانت قيمة المكافأة سابقاً عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.

ونقلت "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته، أن الولايات المتحدة كانت تملك "في الأسابيع الأخيرة" معلومات عن "تحركات" البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.