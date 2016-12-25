أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن قائد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين.
وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون لشبكة سي إن إن: "نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش".
وأضاف "نفعل ما في مقدورنا" لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن "هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً" و"سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه".
وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.
ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم "داعش" منذ إعلانه "الخلافة" في سوريا والعراق في جوان 2014.
وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من الجهاديين.
وتسري بين وقت لآخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقه حوله.
وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموماً الصمت حول موقعه وتحركاته.
لكن بيتر كوك قال، إن "الخليفة" بات معزولاً حالياً، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.
وأوضح أنه يصعب على البغدادي "العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين".
ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.
وكانت قيمة المكافأة سابقاً عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.
ونقلت "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته، أن الولايات المتحدة كانت تملك "في الأسابيع الأخيرة" معلومات عن "تحركات" البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا حاول "الشاويش" علي صالح "رشوة" مبارك لخدمة صدام
2بوتين: روسيا لن تطرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على عقوبات واشنطن
3تونس تتخذ إجراءات مشددة مع الجهاديين العائدين
4مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
5اتفاق الهدنة سيصبح لاغياً إذا استمر انتهاك النظام له
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن قائد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين.
تغطيات ذات صلة
مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار شمالي سيناء
البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً
مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
اتفاق الهدنة سيصبح لاغياً إذا استمر انتهاك النظام له
زلزال بقوة 5.5 درجات قرب الساحل الشرقي لليابان
وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون لشبكة سي إن إن: "نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش".
وأضاف "نفعل ما في مقدورنا" لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن "هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً" و"سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه".
وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.
ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم "داعش" منذ إعلانه "الخلافة" في سوريا والعراق في جوان 2014.
وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من الجهاديين.
وتسري بين وقت لآخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقه حوله.
وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموماً الصمت حول موقعه وتحركاته.
لكن بيتر كوك قال، إن "الخليفة" بات معزولاً حالياً، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.
وأوضح أنه يصعب على البغدادي "العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين".
ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.
وكانت قيمة المكافأة سابقاً عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.
ونقلت "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته، أن الولايات المتحدة كانت تملك "في الأسابيع الأخيرة" معلومات عن "تحركات" البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.