قالت مصادر أمنية، إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجنداً قتلا وأصيب مجند آخر، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.
وقال مصدر، إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية في المدينة.
وذكر مصدر آخر، أن "جثمان القتيلين والمصاب تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري".
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وينشط في شمال سيناء إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2014 وغيروا اسم جماعتهم من أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا حاول "الشاويش" علي صالح "رشوة" مبارك لخدمة صدام
2بوتين: روسيا لن تطرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على عقوبات واشنطن
3تونس تتخذ إجراءات مشددة مع الجهاديين العائدين
4مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
5اتفاق الهدنة سيصبح لاغياً إذا استمر انتهاك النظام له
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار شمالي سيناء
وكالات - الشروق أونلاين
قالت مصادر أمنية، إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجنداً قتلا وأصيب مجند آخر، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.
تغطيات ذات صلة
مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار شمالي سيناء
البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً
مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
اتفاق الهدنة سيصبح لاغياً إذا استمر انتهاك النظام له
زلزال بقوة 5.5 درجات قرب الساحل الشرقي لليابان
وقال مصدر، إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية في المدينة.
وذكر مصدر آخر، أن "جثمان القتيلين والمصاب تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري".
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وينشط في شمال سيناء إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2014 وغيروا اسم جماعتهم من أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء.