مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار شمالي سيناء

قالت مصادر أمنية، إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجنداً قتلا وأصيب مجند آخر، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.

وقال مصدر، إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية في المدينة.

وذكر مصدر آخر، أن "جثمان القتيلين والمصاب تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وينشط في شمال سيناء إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2014 وغيروا اسم جماعتهم من أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء.