أفادت مصادر مطلعة، أن هناك الكثير من التجاوزات الصارخة المسجلة على مستوى بعض المجمعات السكنية التابعة لعدل، لاسيما ما تعلق بظاهرة تحويل المحلات التي تتواجد بالطابق الأول إلى سكنات فاخرة، قريبة من الفيلات منها من شقق العمارات، بالنظر للتهيئة الجمالية التي استفادت منها، وتوفرها على عدة جماليات ووسائل الراحة مثل "الأنتر فون" كاميرات المراقبة وحتى النوافذ الكهربائية التي تعمل بواسطة آلات التحكم عن بعد، زيادة على تزويدها بحمامات "جاكوزي" زيادة على نوعية الطلاء المكلفة.
كل ذلك يحدث في مجمع سكني يحتضن في الأصل سكنات ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ولكن كما يقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب، بالسبب أن أصحابها تحصَلوا عليها بطرق ملتوية حيث أنها في الأصل هي عبارة عن مكاتب إدارية، وزعت على بعض شباب في إطار دعم المشاريع المصغرة، مثل الحضانات أو مكاتب المحاماة وغيرها، حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة ثابتة للكراء طيلة 25 سنة، لمساعدة هؤلاء الشباب على دخول عالم التجارة والخدمات من أوسع الأبواب، لكن ما هي سوى أشهر بعد الحصول على مفاتيح تلك المكاتب حتى انطلقت بها أشغال التهيئة والتزيين، إلى أن وصلت للهيئة التي تحدثنا عنها في بادئ المقال، فمثلا على مستوى حي 1603 مسكن بإيسطو، رصدنا على الأقل 6 مكاتب تم تحويلها إلى سكنات فاخرة، تتعدى مساحتها الـ95 مترا مربعا، مما يسمح لأصحاب تلك السكنات بتحويلها إلى 5 أو 6 شقق، في الوقت الذي يعاني منه باقي سكان حي عدل بضيق الغرف، الذين ما زالوا يسددون مستحقاتها شهريا، لوكالة عدل في حين هناك من تحصلوا على تلك المكاتب من طرف مصالح الدائرة لتوزيعها على الشباب تحت غطاء حق الانتفاع، ليجد الانتهازيون أمامهم الفرصة مواتية للحصول عليها بأي طريقة إما التنازل أو الكراء وإغراء أصحابها من الشباب بأموال تشجعهم على التخلي عنها، مادام أن الوثائق ستبقى بأسمائهم طيلة 25 سنة القادمة، وقد طالب بعض الشرفاء من وزارة التشغيل إلى فتح تحقيقات معمقة لكشف هذه المهازل التي تحدث في الخفاء ومعاقبة المتسبَبين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1أعيان فرندة في تيارت يتضامنون مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو "الفاضح"
2شاب يقتل أباه وزوجته ووالدتها بتسميمهم في مليانة
3الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
4عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن
5التماس 4 سنوات سجنا للممثل السابق لفريق "آسي ملاينو" بالجزائر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
وزَعت على شباب بطال في إطار حق الانتفاع
مكاتب إدارية تتحوَل إلى سكنات فاخرة بمجمعات عدل في وهران!
سيد أحمد فلاحي
مراسل صحافي
أفادت مصادر مطلعة، أن هناك الكثير من التجاوزات الصارخة المسجلة على مستوى بعض المجمعات السكنية التابعة لعدل، لاسيما ما تعلق بظاهرة تحويل المحلات التي تتواجد بالطابق الأول إلى سكنات فاخرة، قريبة من الفيلات منها من شقق العمارات، بالنظر للتهيئة الجمالية التي استفادت منها، وتوفرها على عدة جماليات ووسائل الراحة مثل "الأنتر فون" كاميرات المراقبة وحتى النوافذ الكهربائية التي تعمل بواسطة آلات التحكم عن بعد، زيادة على تزويدها بحمامات "جاكوزي" زيادة على نوعية الطلاء المكلفة.
تغطيات ذات صلة
توقيف "النمس" قاتل شابة حرقا وهو في طريقه إلى المغرب
مكاتب إدارية تتحوَل إلى سكنات فاخرة بمجمعات عدل في وهران!
إقبالٌ غير مسبوق على مكاتب الضّمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء
مصرع بناء مغربي إثر سقوطه من سلالم مسكن بالنعامة
التماس عامين حبسا لكهل ضرب شقيقته بسبب نزاعات عقارية
كل ذلك يحدث في مجمع سكني يحتضن في الأصل سكنات ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ولكن كما يقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب، بالسبب أن أصحابها تحصَلوا عليها بطرق ملتوية حيث أنها في الأصل هي عبارة عن مكاتب إدارية، وزعت على بعض شباب في إطار دعم المشاريع المصغرة، مثل الحضانات أو مكاتب المحاماة وغيرها، حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة ثابتة للكراء طيلة 25 سنة، لمساعدة هؤلاء الشباب على دخول عالم التجارة والخدمات من أوسع الأبواب، لكن ما هي سوى أشهر بعد الحصول على مفاتيح تلك المكاتب حتى انطلقت بها أشغال التهيئة والتزيين، إلى أن وصلت للهيئة التي تحدثنا عنها في بادئ المقال، فمثلا على مستوى حي 1603 مسكن بإيسطو، رصدنا على الأقل 6 مكاتب تم تحويلها إلى سكنات فاخرة، تتعدى مساحتها الـ95 مترا مربعا، مما يسمح لأصحاب تلك السكنات بتحويلها إلى 5 أو 6 شقق، في الوقت الذي يعاني منه باقي سكان حي عدل بضيق الغرف، الذين ما زالوا يسددون مستحقاتها شهريا، لوكالة عدل في حين هناك من تحصلوا على تلك المكاتب من طرف مصالح الدائرة لتوزيعها على الشباب تحت غطاء حق الانتفاع، ليجد الانتهازيون أمامهم الفرصة مواتية للحصول عليها بأي طريقة إما التنازل أو الكراء وإغراء أصحابها من الشباب بأموال تشجعهم على التخلي عنها، مادام أن الوثائق ستبقى بأسمائهم طيلة 25 سنة القادمة، وقد طالب بعض الشرفاء من وزارة التشغيل إلى فتح تحقيقات معمقة لكشف هذه المهازل التي تحدث في الخفاء ومعاقبة المتسبَبين.