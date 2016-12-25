ظلّ محل نشريات بحث من طرف مصالح الأمن بقسنطينة توقيف "النمس" قاتل شابة حرقا وهو في طريقه إلى المغرب

تمكنت مصالح الأمن، بعد أربعة أشهر كاملة من البحث والتحقيق، من توقيف "ح.عبد الوهاب" المكنى "النمس" المتورط في قضية قتل شابة تبلغ من العمر 34 سنة، حرقا بالبنزين مطلع شهر سبتمبر الماضي، بالخروب في قسنطينة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعّة، فإن الجاني ـ ح.عبد الوهاب ـ البالغ من العمر 32 سنة، وبعد ارتكابه لجريمته الشنعاء في حق الضحية الشابة، ظلّ في حالة فرار، وبحث من طرف المصالح الأمنية، قبل أن يتم توقيفه بحر الأسبوع المنقضي، بمدينة مغنية بولاية تلمسان، على الحدود الجزائرية المغربية، عندما كان في محاولة للفرار إلى خارج التراب الوطني، حيث تم التعرف على هويته وتوقيفه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه ونقله إلى مصالح أمن ولاية قسنطينة، للتحقيق معه.

وكشفت ملابسات الجريمة النكراء التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني مطلع شهر سبتمبر الماضي، عند ما استيقظ سكان مدينة الخروب على وقع خبر إقدام الجاني المكنى "النمس"، والذي كان يعمل كتاجر للخضر والفواكه بحي الكومينال بالخروب، على سكب كمية من البنزين على الشابة الضحية، عندما كانت متوجهة إلى مقر عملها عند الساعة الثامنة صباحا بالملحق البلدي بحي 1600 مسكن بمدينة الخروب، وأضرم النار في جسدها، متسببا لها في حروق من الدرجة الثالثة، تم نقلها على إثرها على جناح السرعة إلى مستشفى الخروب، ومنه إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ثلاثة أيام من الحادثة، متأثرة بالحروق التي تعرضت لها في كامل أنحاء الجسم.

وقد ظلّ الجاني في حالة فرار بعد اختفائه عن الأنظار نهائيا، مما دفع بمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الجريمة، إلى الاستنجاد بوسائل الإعلام حسب ما تخولها له المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وتوجيه نداء للجمهور مرفوقا بصورة شمسية للجاني وهويته الكاملة، في إطار الأبحاث المتواصلة عنه، قبل أن يتم توقيفه بحر الأسبوع المنقضي، على الحدود الجزائرية المغربية من طرف مصالح الأمن، واقتياده إلى مقر أمن ولاية قسنطينة للتحقيق معه حول خلفيات ارتكابه لهذه الجريمة النكراء، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بمدينة الخروب.