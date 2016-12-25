الضحية وعد أخته العروس بأن يوصلها إلى زوجها السبت المقبل شجار بين شباب بسبب بدلة رياضية يتحول إلى جريمة قتل

لقي الشاب ياسين كلاي 25 سنة، الخميس، حتفه بعد تعرضه إلى طعنة سكين من طرف صديق له في شجار بين مجموعة من الشباب بحي برال صالح بمدينة سوق أهراس، إثر إصابته بجروح بليغة على مستوى الطحال بالجانب الأيسر من جسمه، ما تسبب له في نزيف أفقده كمية من الدم استدعى الأمر إخضاعه لعملية جراحية لكن القدر كان أسرع ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العمليات.

وحسب مصادرنا فإن الضحية تدخل لفك شجار بين مجموعة من أصدقائه ليتلقى إثرها ضربة على يد صديقه في العقد الثاني من العمر. الشجار وحسب ما استقته الشروق من محيط الحادثة وقع بين ثلاثة شبان بسبب خلاف حول بذلة رياضية استلفها أحدهم وبعد مطالبة أحد المتشاجرين باسترجاعها تعرض إلى السب والشتم ليتطور بعدها إلى عراك، وبعد تدخل الضحية الذي أراد إنهاء الشجار فتلقى طعنة خنجر تسببت له في جروح بليغة أردته قتيلا في ساعة متاخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.

وعاش حي برال صالح حالة من الغضب والتعزيزات الأمنية من أجل توقيف الجناة، ليتم بعدها توقيف أربعة شبان لديهم ضلوع في هذه الجريمة، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة لتحديد الجاني الحقيقي في الجريمة مع انتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وبحسب محيط العائلة فإن الضحية قال لأخته إنه سوف يحضر نفسه جيدا ويشتري ملابس جديدة من أجل إخراجها إلى عريسها يوم زفافها الذي كان مقررا الاحتفال به يوم السبت المقبل.