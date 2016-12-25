لقي الشاب ياسين كلاي 25 سنة، الخميس، حتفه بعد تعرضه إلى طعنة سكين من طرف صديق له في شجار بين مجموعة من الشباب بحي برال صالح بمدينة سوق أهراس، إثر إصابته بجروح بليغة على مستوى الطحال بالجانب الأيسر من جسمه، ما تسبب له في نزيف أفقده كمية من الدم استدعى الأمر إخضاعه لعملية جراحية لكن القدر كان أسرع ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العمليات.
وحسب مصادرنا فإن الضحية تدخل لفك شجار بين مجموعة من أصدقائه ليتلقى إثرها ضربة على يد صديقه في العقد الثاني من العمر. الشجار وحسب ما استقته الشروق من محيط الحادثة وقع بين ثلاثة شبان بسبب خلاف حول بذلة رياضية استلفها أحدهم وبعد مطالبة أحد المتشاجرين باسترجاعها تعرض إلى السب والشتم ليتطور بعدها إلى عراك، وبعد تدخل الضحية الذي أراد إنهاء الشجار فتلقى طعنة خنجر تسببت له في جروح بليغة أردته قتيلا في ساعة متاخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.
وعاش حي برال صالح حالة من الغضب والتعزيزات الأمنية من أجل توقيف الجناة، ليتم بعدها توقيف أربعة شبان لديهم ضلوع في هذه الجريمة، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة لتحديد الجاني الحقيقي في الجريمة مع انتظار تقرير الطبيب الشرعي.
وبحسب محيط العائلة فإن الضحية قال لأخته إنه سوف يحضر نفسه جيدا ويشتري ملابس جديدة من أجل إخراجها إلى عريسها يوم زفافها الذي كان مقررا الاحتفال به يوم السبت المقبل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1أعيان فرندة في تيارت يتضامنون مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو "الفاضح"
2شاب يقتل أباه وزوجته ووالدتها بتسميمهم في مليانة
3الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
4توقيف "النمس" قاتل شابة حرقا وهو في طريقه إلى المغرب
5عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الضحية وعد أخته العروس بأن يوصلها إلى زوجها السبت المقبل
شجار بين شباب بسبب بدلة رياضية يتحول إلى جريمة قتل
صبرينة ذيب
لقي الشاب ياسين كلاي 25 سنة، الخميس، حتفه بعد تعرضه إلى طعنة سكين من طرف صديق له في شجار بين مجموعة من الشباب بحي برال صالح بمدينة سوق أهراس، إثر إصابته بجروح بليغة على مستوى الطحال بالجانب الأيسر من جسمه، ما تسبب له في نزيف أفقده كمية من الدم استدعى الأمر إخضاعه لعملية جراحية لكن القدر كان أسرع ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العمليات.
تغطيات ذات صلة
عمال الضرائب بحاسي مسعود ينتفضون للمطالبة بحقوقهم
مطالب بتنظيم العمالة الإفريقية بورشات المقاولين في إيليزي
قرية أيت لعزيز بخراطة في بجاية خارج دائرة التنمية
سلب أراضي الخواص باسم الدولة لإنجاز مشاريع بالوادي
تسليم مفاتيح 2000 مسكن تساهمي قبل مارس
وحسب مصادرنا فإن الضحية تدخل لفك شجار بين مجموعة من أصدقائه ليتلقى إثرها ضربة على يد صديقه في العقد الثاني من العمر. الشجار وحسب ما استقته الشروق من محيط الحادثة وقع بين ثلاثة شبان بسبب خلاف حول بذلة رياضية استلفها أحدهم وبعد مطالبة أحد المتشاجرين باسترجاعها تعرض إلى السب والشتم ليتطور بعدها إلى عراك، وبعد تدخل الضحية الذي أراد إنهاء الشجار فتلقى طعنة خنجر تسببت له في جروح بليغة أردته قتيلا في ساعة متاخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.
وعاش حي برال صالح حالة من الغضب والتعزيزات الأمنية من أجل توقيف الجناة، ليتم بعدها توقيف أربعة شبان لديهم ضلوع في هذه الجريمة، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة لتحديد الجاني الحقيقي في الجريمة مع انتظار تقرير الطبيب الشرعي.
وبحسب محيط العائلة فإن الضحية قال لأخته إنه سوف يحضر نفسه جيدا ويشتري ملابس جديدة من أجل إخراجها إلى عريسها يوم زفافها الذي كان مقررا الاحتفال به يوم السبت المقبل.