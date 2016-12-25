كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، الخميس، عن تسليم 2000 مسكن تساهمي خلال الثلاثي الأول من 2017، مرجعا سبب تأخر بعض المشاريع السكنية إلى سوء الأحوال الجوية التي تعطل استكمال مشاريع التهيئة.
وذكر زوخ في ندوة صحفية، أن السلطات الولائية ستشرع في الأيام القادمة في التحضير لعملية الترحيل 22، موازاة مع ذلك سيتم تسليم مفاتيح لـ2000 مكتتب في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وذلك بعد استكمال ما تبقى من أشغال، على غرار ربط الأحياء بمختلف الشبكات كالصرف الصحي وتعبيد الطرقات، وهي الحصة الخامسة منذ إعادة بعث المشاريع التي سجلت تعطلا كبيرا.
وأرجع الوالي أسباب تأخر تسليم السكنات وعمليات الترحيل إلى الأحوال الجوية التي تتسبب في تأخر مشاريع التهيئة الخارجية، باعتبار أن السكنات لا توزع إلا في ظل الانتهاء من جميع الأشغال.
وكان المسؤول الأول عن العاصمة، أشرف أول أمس، على تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين من حصة 80 مسكنا اجتماعيا بالرحمانية، فضلا عن ترحيل قاطني أحياء قصديرية ببولوغين وزرالدة والرحمانية.
ومعلوم أن آخر حصة من السكنات التساهمية تم توزيعها شهر ماي الماضي، حيث بلغ عدد السكنات التي تم توزيعها 21 ألفا منذ انطلاق البرنامج من مجموع 42 ألف مسكن، وواجهت المشاريع السكنية لهذه الصيغة مشاكل عدة مع المقاولين والمرقين العقاريين ما جعل المسؤولين يتدخلون لإجبارهم على استكمالها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1أعيان فرندة في تيارت يتضامنون مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو "الفاضح"
2شاب يقتل أباه وزوجته ووالدتها بتسميمهم في مليانة
3الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
4توقيف "النمس" قاتل شابة حرقا وهو في طريقه إلى المغرب
5عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
والي العاصمة عبد القادر زوخ يكشف:
تسليم مفاتيح 2000 مسكن تساهمي قبل مارس
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، الخميس، عن تسليم 2000 مسكن تساهمي خلال الثلاثي الأول من 2017، مرجعا سبب تأخر بعض المشاريع السكنية إلى سوء الأحوال الجوية التي تعطل استكمال مشاريع التهيئة.
تغطيات ذات صلة
عمال الضرائب بحاسي مسعود ينتفضون للمطالبة بحقوقهم
مطالب بتنظيم العمالة الإفريقية بورشات المقاولين في إيليزي
قرية أيت لعزيز بخراطة في بجاية خارج دائرة التنمية
سلب أراضي الخواص باسم الدولة لإنجاز مشاريع بالوادي
تسليم مفاتيح 2000 مسكن تساهمي قبل مارس
وذكر زوخ في ندوة صحفية، أن السلطات الولائية ستشرع في الأيام القادمة في التحضير لعملية الترحيل 22، موازاة مع ذلك سيتم تسليم مفاتيح لـ2000 مكتتب في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وذلك بعد استكمال ما تبقى من أشغال، على غرار ربط الأحياء بمختلف الشبكات كالصرف الصحي وتعبيد الطرقات، وهي الحصة الخامسة منذ إعادة بعث المشاريع التي سجلت تعطلا كبيرا.
وأرجع الوالي أسباب تأخر تسليم السكنات وعمليات الترحيل إلى الأحوال الجوية التي تتسبب في تأخر مشاريع التهيئة الخارجية، باعتبار أن السكنات لا توزع إلا في ظل الانتهاء من جميع الأشغال.
وكان المسؤول الأول عن العاصمة، أشرف أول أمس، على تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين من حصة 80 مسكنا اجتماعيا بالرحمانية، فضلا عن ترحيل قاطني أحياء قصديرية ببولوغين وزرالدة والرحمانية.
ومعلوم أن آخر حصة من السكنات التساهمية تم توزيعها شهر ماي الماضي، حيث بلغ عدد السكنات التي تم توزيعها 21 ألفا منذ انطلاق البرنامج من مجموع 42 ألف مسكن، وواجهت المشاريع السكنية لهذه الصيغة مشاكل عدة مع المقاولين والمرقين العقاريين ما جعل المسؤولين يتدخلون لإجبارهم على استكمالها.