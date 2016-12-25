والي العاصمة عبد القادر زوخ يكشف: تسليم مفاتيح 2000 مسكن تساهمي قبل مارس

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، الخميس، عن تسليم 2000 مسكن تساهمي خلال الثلاثي الأول من 2017، مرجعا سبب تأخر بعض المشاريع السكنية إلى سوء الأحوال الجوية التي تعطل استكمال مشاريع التهيئة.

وذكر زوخ في ندوة صحفية، أن السلطات الولائية ستشرع في الأيام القادمة في التحضير لعملية الترحيل 22، موازاة مع ذلك سيتم تسليم مفاتيح لـ2000 مكتتب في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وذلك بعد استكمال ما تبقى من أشغال، على غرار ربط الأحياء بمختلف الشبكات كالصرف الصحي وتعبيد الطرقات، وهي الحصة الخامسة منذ إعادة بعث المشاريع التي سجلت تعطلا كبيرا.

وأرجع الوالي أسباب تأخر تسليم السكنات وعمليات الترحيل إلى الأحوال الجوية التي تتسبب في تأخر مشاريع التهيئة الخارجية، باعتبار أن السكنات لا توزع إلا في ظل الانتهاء من جميع الأشغال.

وكان المسؤول الأول عن العاصمة، أشرف أول أمس، على تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين من حصة 80 مسكنا اجتماعيا بالرحمانية، فضلا عن ترحيل قاطني أحياء قصديرية ببولوغين وزرالدة والرحمانية.

ومعلوم أن آخر حصة من السكنات التساهمية تم توزيعها شهر ماي الماضي، حيث بلغ عدد السكنات التي تم توزيعها 21 ألفا منذ انطلاق البرنامج من مجموع 42 ألف مسكن، وواجهت المشاريع السكنية لهذه الصيغة مشاكل عدة مع المقاولين والمرقين العقاريين ما جعل المسؤولين يتدخلون لإجبارهم على استكمالها.