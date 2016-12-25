تعد مصلحة الضرائب وكل المصالح التابعة لوزارة المالية من المصالح ذات الأهمية البالغة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به، وكل ما تعلق بالتحصيل الضريبي لفائدة الخزينة العمومية وكل ماله علاقة بالتنظيم العام لميزانية الدولة في شق الإيرادات، ومداخيل الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها، والتي من مجموعها تشكل حقوق الدولة تجاه مختلف الأشخاص سواء أشخاص عاديين أو اعتباريين.
وبالرغم من هذه الأهمية لهذا القطاع الحساس، إلا أن في مقابل ذلك يشتكي العديد من عمال هذا القطاع من التهميش واللامبالاة فيما يخص تحقيق مطالبهم وحقوقهم، حيث قام عمال مصلحة الضرائب وكل المستخدمين التابعين لوزارة المالية بالدخول في إضراب دام خمسة أيام، والذي انتهى أول أمس بمدينة حاسي مسعود؛ وهذا استجابة لمكتب الفرع النقابي التابع لمديرية الضرائب بورقلة؛ وتحقيق أرضية المطالب المصادق عليها في الدورة الطارئة للمجلس الوطني المنعقدة في شهر ماي الماضي خلال السنة الجارية، وهذا بسبب عدم استجابة الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة المالية لهذه المطالب إلى يومنا الحالي؛ حيث يطالب هؤلاء بتحقيق هذه المطالب والتي اعتبرها العديد من العمال بالقطاع من الحقوق المهضومة لسنوات طويلة؛ حيث أكد بعضهم للشروق أن مستخدمي هذا القطاع من عمال وموظفين، والذين لم يستفيدوا لا من الزيادات ولا من مختلف الامتيازات والحقوق التي تحصل عليها في مقابل ذلك عمال وموظفي القطاعات الأخرى ولسنوات طويلة؛ فيما صعد بعض منهم لهجته وموقفهم من التعاطي السلبي من طرف وزارة المالية لتحقيق هذا المطالب، ومن جملتها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية؛ إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية؛ استحداث منحة الامتياز ومنحة الإحالة على التقاعد؛ الإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب إلى غيرها من المطالب التي طالب العديد منهم بتوفيرها لعمال هذا القطاع المهمش حسبهم .
وقد صرح بعضهم للشروق بأن العمل النضالي سيتواصل إلى غاية تحقيق هذه المطالب؛ حيث يرتقب أن يتم تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية في وقت قريب، خاصة إذا لم يتم مراعاة هذه الحقوق من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع؛ علما أن السنة الجديدة سيكون لهذا القطاع دورا كبيرا في الميدان بسبب قرار الحكومة والقوانين المرافقة وعلى رأسها قانون المالية الجديد، والذي على ضوئه أقرت الحكومة والبرلمان بزيادة العديد من الضرائب على مختلف الهيئات والأشخاص والتي يفترض على مختلف هذه المصالح، وعلى رأسها مصالح الضرائب بتحصيلها للخزينة ولفائدة الدولة والتي تمر بمرحلة صعبة من حيث الضائقة المالية والتراجع في أسعار البترول، حيث ستلجأ الدولة للاقتراض من البنك الإفريقي كمرحلة أولى لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ إلى غاية إيجاد واردات جديدة ولعل من بينها قانون المالية الجديد، وما سيأتي به من زيادات في البنزين ومختلف المواد الاستهلاكية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1أعيان فرندة في تيارت يتضامنون مع الفتاة التي ظهرت في الفيديو "الفاضح"
2شاب يقتل أباه وزوجته ووالدتها بتسميمهم في مليانة
3الجيش يطارد إرهابيين بجبال تيسمسيلت
4توقيف "النمس" قاتل شابة حرقا وهو في طريقه إلى المغرب
5عصابة تبيع للفتيات خلطات عبر الفايسبوك لاستعادة عذرياتهن
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
دخلوا في إضراب دام أسبوعا
عمال الضرائب بحاسي مسعود ينتفضون للمطالبة بحقوقهم
وناسية عز الدين
تعد مصلحة الضرائب وكل المصالح التابعة لوزارة المالية من المصالح ذات الأهمية البالغة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به، وكل ما تعلق بالتحصيل الضريبي لفائدة الخزينة العمومية وكل ماله علاقة بالتنظيم العام لميزانية الدولة في شق الإيرادات، ومداخيل الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها، والتي من مجموعها تشكل حقوق الدولة تجاه مختلف الأشخاص سواء أشخاص عاديين أو اعتباريين.
تغطيات ذات صلة
عمال الضرائب بحاسي مسعود ينتفضون للمطالبة بحقوقهم
مطالب بتنظيم العمالة الإفريقية بورشات المقاولين في إيليزي
قرية أيت لعزيز بخراطة في بجاية خارج دائرة التنمية
سلب أراضي الخواص باسم الدولة لإنجاز مشاريع بالوادي
تسليم مفاتيح 2000 مسكن تساهمي قبل مارس
وبالرغم من هذه الأهمية لهذا القطاع الحساس، إلا أن في مقابل ذلك يشتكي العديد من عمال هذا القطاع من التهميش واللامبالاة فيما يخص تحقيق مطالبهم وحقوقهم، حيث قام عمال مصلحة الضرائب وكل المستخدمين التابعين لوزارة المالية بالدخول في إضراب دام خمسة أيام، والذي انتهى أول أمس بمدينة حاسي مسعود؛ وهذا استجابة لمكتب الفرع النقابي التابع لمديرية الضرائب بورقلة؛ وتحقيق أرضية المطالب المصادق عليها في الدورة الطارئة للمجلس الوطني المنعقدة في شهر ماي الماضي خلال السنة الجارية، وهذا بسبب عدم استجابة الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة المالية لهذه المطالب إلى يومنا الحالي؛ حيث يطالب هؤلاء بتحقيق هذه المطالب والتي اعتبرها العديد من العمال بالقطاع من الحقوق المهضومة لسنوات طويلة؛ حيث أكد بعضهم للشروق أن مستخدمي هذا القطاع من عمال وموظفين، والذين لم يستفيدوا لا من الزيادات ولا من مختلف الامتيازات والحقوق التي تحصل عليها في مقابل ذلك عمال وموظفي القطاعات الأخرى ولسنوات طويلة؛ فيما صعد بعض منهم لهجته وموقفهم من التعاطي السلبي من طرف وزارة المالية لتحقيق هذا المطالب، ومن جملتها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية؛ إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية؛ استحداث منحة الامتياز ومنحة الإحالة على التقاعد؛ الإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب إلى غيرها من المطالب التي طالب العديد منهم بتوفيرها لعمال هذا القطاع المهمش حسبهم .
وقد صرح بعضهم للشروق بأن العمل النضالي سيتواصل إلى غاية تحقيق هذه المطالب؛ حيث يرتقب أن يتم تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية في وقت قريب، خاصة إذا لم يتم مراعاة هذه الحقوق من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع؛ علما أن السنة الجديدة سيكون لهذا القطاع دورا كبيرا في الميدان بسبب قرار الحكومة والقوانين المرافقة وعلى رأسها قانون المالية الجديد، والذي على ضوئه أقرت الحكومة والبرلمان بزيادة العديد من الضرائب على مختلف الهيئات والأشخاص والتي يفترض على مختلف هذه المصالح، وعلى رأسها مصالح الضرائب بتحصيلها للخزينة ولفائدة الدولة والتي تمر بمرحلة صعبة من حيث الضائقة المالية والتراجع في أسعار البترول، حيث ستلجأ الدولة للاقتراض من البنك الإفريقي كمرحلة أولى لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ إلى غاية إيجاد واردات جديدة ولعل من بينها قانون المالية الجديد، وما سيأتي به من زيادات في البنزين ومختلف المواد الاستهلاكية.