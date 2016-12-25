فرضت السلطات في المدن الرئيسية في البلدان الغربية إجراءات أمنية مشددة بمناسبة الاستعداد لاحتفالات السنة الجديدة، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مدينتي برلين في ألمانيا ونيس في فرنسا خلال عام 2016.
ونشرت السلطات الأمنية آلافاً من أفراد الأمن الإضافيين للتعامل مع التهديدات الإرهابية المحتملة في لندن وبرلين وبروكسل وسيدني.
وعمدت السلطات إلى إقامة حواجز خرسانية واستخدام شاحنات لنقل الأمتعة الثقيلة بهدف منع شن هجمات دهس بالشاحنات وعرقلة وصول العربات إلى الميادين العامة في وسط المدن التي يحتشد فيها المحتفلون بالسنة الجديدة في باريس ومدريد ونيويورك.
ولجأت السلطات في بعض الأماكن إلى إلغاء العروض الخاصة بالألعاب النارية.
وفي بريطانيا، عمدت السلطات الأمنية إلى تعديل إجراءات تأمين التجمعات لتجنب تكرار ما شهدته مدينة نيس ومدينة برلين.
وبيعت مائة ألف تذكرة لمشاهدة الألعاب النارية في لندن، وستنشر السلطات أفراد أمن مسلحين إضافيين وحواجز خرسانية. كما ستلجأ السلطات إلى منع المركبات من الوصول إلى بعض الأماكن.
وقالت شرطة مدينة مانشستر، إنها اتخذت إجراءات إضافية لتأمين التجمعات العامة بمناسبة العام الجديد في أعقاب هجوم الدهس في برلين.
وقالت الشرطة البريطانية المكلفة بحماية شبكات النقل، إنها "ستوسع" الدوريات المسلحة الاعتيادية المخصصة لحماية شبكة السكك الحديدية، كما ستنشر أفراد أمن مسلحين في شبكة الأنفاق في العاصمة.
وقالت شرطة العاصمة، إنها ستنشر ثلاثة آلاف شرطي في شوارع لندن للقيام بأعمال الدوريات الراجلة، مضيفة أنها ستطبق بعض التكتيكات السرية في إطار الإجراءات الأمنية بهذه المناسبة.
وفي اسكتلندا، قالت الشرطة: "سيكون هناك حضور أمني واضح جداً" في المكان المخصص لاحتفالات رأس السنة في مدينة إدنبرة.
وأضافت الشرطة، أن أفراد الجمهور يمكنهم الاتصال بأجهزة الأمن في أي وقت إذا رأوا ما يثير الريبة أو احتاجوا إلى مساعدة.
وأدت عملية دهس في سوق مخصص لأعياد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر 2016 إلى مقتل 12 شخصاً وجرح 48 آخرين.
كما تعرض ممشى على شاطئ البحر في مدينة نيس الفرنسية كان مخصصاً للمحتفلين بالعيد الوطني لفرنسا إلى عملية دهس بشاحنة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 86 شخصاً.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1غضب في هولندا بعد انتشار فيديو لأطفال يؤدون الصلاة في مسجد
2تونس تتخذ إجراءات مشددة مع الجهاديين العائدين
3مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
4اتفاق الهدنة سيصبح لاغياً إذا استمر انتهاك النظام له
5زلزال بقوة 5.5 درجات قرب الساحل الشرقي لليابان
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
إجراءات أمنية مشددة في الغرب لحماية احتفالات العام الجديد
بي بي سي - الشروق أونلاين
فرضت السلطات في المدن الرئيسية في البلدان الغربية إجراءات أمنية مشددة بمناسبة الاستعداد لاحتفالات السنة الجديدة، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مدينتي برلين في ألمانيا ونيس في فرنسا خلال عام 2016.
تغطيات ذات صلة
إجراءات أمنية مشددة في الغرب لحماية احتفالات العام الجديد
محكمة مصرية تقضي بسلامة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار شمالي سيناء
البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً
مقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على يد عشيق زوجته
ونشرت السلطات الأمنية آلافاً من أفراد الأمن الإضافيين للتعامل مع التهديدات الإرهابية المحتملة في لندن وبرلين وبروكسل وسيدني.
وعمدت السلطات إلى إقامة حواجز خرسانية واستخدام شاحنات لنقل الأمتعة الثقيلة بهدف منع شن هجمات دهس بالشاحنات وعرقلة وصول العربات إلى الميادين العامة في وسط المدن التي يحتشد فيها المحتفلون بالسنة الجديدة في باريس ومدريد ونيويورك.
ولجأت السلطات في بعض الأماكن إلى إلغاء العروض الخاصة بالألعاب النارية.
وفي بريطانيا، عمدت السلطات الأمنية إلى تعديل إجراءات تأمين التجمعات لتجنب تكرار ما شهدته مدينة نيس ومدينة برلين.
وبيعت مائة ألف تذكرة لمشاهدة الألعاب النارية في لندن، وستنشر السلطات أفراد أمن مسلحين إضافيين وحواجز خرسانية. كما ستلجأ السلطات إلى منع المركبات من الوصول إلى بعض الأماكن.
وقالت شرطة مدينة مانشستر، إنها اتخذت إجراءات إضافية لتأمين التجمعات العامة بمناسبة العام الجديد في أعقاب هجوم الدهس في برلين.
وقالت الشرطة البريطانية المكلفة بحماية شبكات النقل، إنها "ستوسع" الدوريات المسلحة الاعتيادية المخصصة لحماية شبكة السكك الحديدية، كما ستنشر أفراد أمن مسلحين في شبكة الأنفاق في العاصمة.
وقالت شرطة العاصمة، إنها ستنشر ثلاثة آلاف شرطي في شوارع لندن للقيام بأعمال الدوريات الراجلة، مضيفة أنها ستطبق بعض التكتيكات السرية في إطار الإجراءات الأمنية بهذه المناسبة.
وفي اسكتلندا، قالت الشرطة: "سيكون هناك حضور أمني واضح جداً" في المكان المخصص لاحتفالات رأس السنة في مدينة إدنبرة.
وأضافت الشرطة، أن أفراد الجمهور يمكنهم الاتصال بأجهزة الأمن في أي وقت إذا رأوا ما يثير الريبة أو احتاجوا إلى مساعدة.
وأدت عملية دهس في سوق مخصص لأعياد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر 2016 إلى مقتل 12 شخصاً وجرح 48 آخرين.
كما تعرض ممشى على شاطئ البحر في مدينة نيس الفرنسية كان مخصصاً للمحتفلين بالعيد الوطني لفرنسا إلى عملية دهس بشاحنة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 86 شخصاً.