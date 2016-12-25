أغلبهم في سوريا.. يوسف الشاهد: عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يناهز 2900

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وجود "اتفاق مع ألمانيا بشأن ترحيل التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية في ألمانيا"، غير أن الشاهد عاد ونوه إلى أنه "لا علاقة لهذا الاتفاق بالعناصر الإرهابية".

وقال الشاهد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرت، السبت، أن " الارهابي أنيس العامري لا يمثل الشعب التونسي الذي صنع ثورة، ونحن نعول على الشعب الألماني على أن يميز ذلك، كما نعمل نحن على شرح ذلك للشريك الألماني".

وتطرق الشاهد إلى موضوع الارهابيين التونسيين المقاتلين في مناطق النزاع حول العالم، وقال إن حكومته سترسل بعثات أمنية إلى مناطق النزاعات في الخارج للتقصي حول أعداد التونسيين الذين يقاتلون هناك بعد مقتل العديد منهم.

وقال الشاهد لنفس المصدر "ستتجه بعثاتنا إلى سوريا والعراق وتركيا واليمن نملك قوائم اسمية وهويات المقاتلين في الخارج، لكن قتل العديد منهم، ويقبع آخرون في السجون".

وبحسب الأرقام التي قدمتها رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية يناهز عدد الارهابيين التونسيين في الخارج 2900 أغلبهم في سوريا، ومن بينهم 400 شاركوا في معارك مدينة سرت الليبية، وقتل معظمهم هناك.