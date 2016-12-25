أجمع قراء موقع "الشروق أون لاين"، على أن أبرز حدث ميّز الجزائر خلال سنة 2016، هو إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الناتجة عن تدهور أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاد البلاد.
وأجاب القراء على سؤال طرحه الموقع بخصوص أهم الأحداث التي تركت بصمة في الساحة الجزائرية، بأن إجراءات التقشف تعتبر أهم حدث في الجزائر في سنة 2016، مثلما أكده محمد من الجزائر، بينما قال حسام من الجزائر إن أهم حدث "صمود الشعب الجزائري أمام كافة الضغوطات والمؤامرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبقاء الجزائر قطعة واحدة والحمد لله..".
وقال معلق آخر رمز لاسمه بـ"مراد"، إن الحدث الأهم في 2016 هو "إلغاء قانون التقاعد النسبي والمسبق، إضافة إلى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، وهو رأي القارئ "أوراسي" من الجزائر.
ويعتقد "موسى أوجهاني" من فرنسا أن الحدث الأبرز كان تعديل الدستور، في حين أضاف قارئ آخر بأن سنة 2016 تميزت بظاهرة اختطاف الأطفال واغتيال الطفلة نهلة، وكذا ندرة الأدوية والغلاء وتراجع المستوى المعيشي للجزائريين وانخفاض قيمة الدينار.
وعدّد معلق على السؤال، جملة من الأحداث منها بداية توزيع سكنات عدل 2001/2002 بعد طول انتظار، فقدان الجزائر لحظوظها في التأهل إلى المونديال، رحيل عمالقة الثقافة والدين والفن، عودة النشاطات الرئاسية الميدانية، وتباعد أكثر بين الجزائر وفرنسا رغم تقارب الشخصيات، وكذا تجميد مشاريع كثيرة وكبيرة ومتنوعة بداعي التقشف.
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قراء "الشروق أون لاين":
2016.. عنوانها "التقشف"!
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أجمع قراء موقع "الشروق أون لاين"، على أن أبرز حدث ميّز الجزائر خلال سنة 2016، هو إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الناتجة عن تدهور أسعار النفط وانعكاساتها على اقتصاد البلاد.
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وأجاب القراء على سؤال طرحه الموقع بخصوص أهم الأحداث التي تركت بصمة في الساحة الجزائرية، بأن إجراءات التقشف تعتبر أهم حدث في الجزائر في سنة 2016، مثلما أكده محمد من الجزائر، بينما قال حسام من الجزائر إن أهم حدث "صمود الشعب الجزائري أمام كافة الضغوطات والمؤامرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبقاء الجزائر قطعة واحدة والحمد لله..".
وقال معلق آخر رمز لاسمه بـ"مراد"، إن الحدث الأهم في 2016 هو "إلغاء قانون التقاعد النسبي والمسبق، إضافة إلى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، وهو رأي القارئ "أوراسي" من الجزائر.
ويعتقد "موسى أوجهاني" من فرنسا أن الحدث الأبرز كان تعديل الدستور، في حين أضاف قارئ آخر بأن سنة 2016 تميزت بظاهرة اختطاف الأطفال واغتيال الطفلة نهلة، وكذا ندرة الأدوية والغلاء وتراجع المستوى المعيشي للجزائريين وانخفاض قيمة الدينار.
وعدّد معلق على السؤال، جملة من الأحداث منها بداية توزيع سكنات عدل 2001/2002 بعد طول انتظار، فقدان الجزائر لحظوظها في التأهل إلى المونديال، رحيل عمالقة الثقافة والدين والفن، عودة النشاطات الرئاسية الميدانية، وتباعد أكثر بين الجزائر وفرنسا رغم تقارب الشخصيات، وكذا تجميد مشاريع كثيرة وكبيرة ومتنوعة بداعي التقشف.