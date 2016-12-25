القسام تنشر فيديو جديد عن الجندي شاؤول آرون

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير "شاؤول أرون" الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016م.

وردت في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية.

كما ختم الفيديو الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الصهيونية.

يذكر أن كتائب القسام قد أعلنت عن قتل 14 جنديًا وأسر الجندي شاؤول أورون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح في 20 جويلية 2014 خلال الحرب.

وفي المقطع الأول، الذي مدته 36 ثانية، يجلس 6 أشخاص على كراس وهم يرتدون بزات عسكرية من دون أن تظهر وجوههم، ويحيطون بشخص على كرسي متحرك لم يظهر وجهه أيضا، وعلى قميصه كتب رقم "102".

ووسط الأشخاص وضعت طاولة عليها قالب حلوى كتب عليه باللغة العبرية "ثلاث سنوات في سجن حماس"، فيما ارتفع غناء بالعبرية "عيد ميلاد سعيد آرون".

وفي المقطع الثاني، الممتد لـ54 ثانية، بدا شخص في زنزانة غطي وجهه بصورة وجه آرون فيما يداه مقيدتان بحبال يحاول فكها، ثم يدخل عليه شخص يرتدي لباس مهرج، حيث تم تركيب صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مكان وجهه ويقوم مشاركة الجندي الأسير الاحتفال بعيد ميلاده.

وفي نهاية المقطع كتبت عبارة باللغتين العربية والعبرية "عام جديد والجندي شاؤول لا يزال بعيدا عن أهله" و"القرار بيد الحكومة" الإسرائيلية.