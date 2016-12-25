مركز نقل الدم التونسي يوضح لا أدلة على تهريب الدم من الجزائر

نفى مدير المركز الوطني لنقل الدم التونسي، حميدة سلامة، السبت، وجود معطيات تفيد بتهريب كميات من الدم من الجزائر إلى تونس.

وأكد حميدة سلامة في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "منظومة نقل الدم في تونس محكمة ومقننة على اعتبار أن عملية تسليم الدم تتم وجوبا ومباشرة إلى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة دون غيرها".

وقال إن "عملية نقل المادة الدموية خاضعة إلى مسار واضح بدء من عملية التبرع إلى التلقي بما يمكّن التّفقدية الطبية والصيدلية بوزارة الصحة من التفطن إلى أي عملية نقل دم تتم خارج المسار القانوني المنظم وهذا لم يسجل على الإطلاق في تونس" على حد - تعبيره-.

وكانت تقارير إعلامية في الجزائر، قد ذكرت أن فصيلة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية، فتحت تحقيقات حول نشاط شبكة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين قاموا بسرقة ما يزيد عن 9 آلاف كيس الدم من مصالح بنوك الدم بعدد من المستشفيات الجزائرية وتهريبها نحو دول الجوار على غرار تونس والمغرب، مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تفيد بتوقيف 3 أشخاص بالجزائر العاصمة، اعترفوا بعد التحقيق معهم بنشاطهم ضمن عصابة كبيرة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين، بعدد من مستشفيات العاصمة، وأن أفراد آخرين يقومون بسرقة الأمصال وأكياس الدم، من مستشفيات خارج العاصمة على غرار تلك المنتشرة عبر ولايات بومرداس وتيبازة، والبليدة، والبويرة، والمدية، قبل أن يتم نقلها إلى الحدود الجزائرية الغربية والشرقية لبيعها.