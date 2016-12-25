أقرّ الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، السبت، إنّ "شعبيته تراجعت"، واعتبر أنّ تولي الرئاسة "عبء"، بالتزامن مع حراك مبكّر لتمكين الجنرال من فترة رئاسية ثانية بعد انتهاء الولاية الحالية في 2018.
في حوار نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ذكر "السيسي" الذي انقلب على الرئيس السابق "محمد مرسي" في الثالث جويلية 2013، إنّ ترشحه لفترة ثانية مرتبط بما سماها "قدرة المصريين على تحمل المشاق والتضحية"، واعترف من تولى الرئاسة في 2014، بـ "تراجع شعبيته"، رافضًا وجهة النظر القائلة بـ "أن حكمه أسوأ من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك".
وشرح "السيسي" (62 عاما) حيثيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر: "الدولة كانت تدعم الجنيه وسلعًا ترفيهية يتم استيرادها بمليارات الدولارات، بينما الآن يتم ترشيد الدعم، كما طبقت الحكومة إجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين"، واصفًا رئاسة مصر بأنها "عبء".
وكان معارضون وقيادات في جماعة الإخوان، حمّلوا "السيسي" المسؤولية الكاملة لتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛ ونقل موقع "إيلاف" عن خصوم "السيسي" انتقادهم "إصدار قرارات غير مدروسة كان لها الأثر المباشر فيما وصلت إليه حال المعيشة"، مثلما استهجن هؤلاء "قرار تعويم الجنيه"، ما جعلهم يشددون على رفض الشعب ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، في حال استمرار الوضع الاقتصادي السيئ لمواطنيهم.
وكشف استطلاع للرأي أنّ نسبة الموافقين على أداء "السيسي" انخفضت إلى 68% مقارنةً بحوالي 82% منذ شهرين، فيما بلغت نسبة المعترضين 24%، كما لم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرًا على توليه السلطة.
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"السيسي": شعبيتي تراجعت والرئاسة "عبئ"
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
أقرّ الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، السبت، إنّ "شعبيته تراجعت"، واعتبر أنّ تولي الرئاسة "عبء"، بالتزامن مع حراك مبكّر لتمكين الجنرال من فترة رئاسية ثانية بعد انتهاء الولاية الحالية في 2018.
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في حوار نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ذكر "السيسي" الذي انقلب على الرئيس السابق "محمد مرسي" في الثالث جويلية 2013، إنّ ترشحه لفترة ثانية مرتبط بما سماها "قدرة المصريين على تحمل المشاق والتضحية"، واعترف من تولى الرئاسة في 2014، بـ "تراجع شعبيته"، رافضًا وجهة النظر القائلة بـ "أن حكمه أسوأ من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك".
وشرح "السيسي" (62 عاما) حيثيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر: "الدولة كانت تدعم الجنيه وسلعًا ترفيهية يتم استيرادها بمليارات الدولارات، بينما الآن يتم ترشيد الدعم، كما طبقت الحكومة إجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين"، واصفًا رئاسة مصر بأنها "عبء".
وكان معارضون وقيادات في جماعة الإخوان، حمّلوا "السيسي" المسؤولية الكاملة لتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛ ونقل موقع "إيلاف" عن خصوم "السيسي" انتقادهم "إصدار قرارات غير مدروسة كان لها الأثر المباشر فيما وصلت إليه حال المعيشة"، مثلما استهجن هؤلاء "قرار تعويم الجنيه"، ما جعلهم يشددون على رفض الشعب ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، في حال استمرار الوضع الاقتصادي السيئ لمواطنيهم.
وكشف استطلاع للرأي أنّ نسبة الموافقين على أداء "السيسي" انخفضت إلى 68% مقارنةً بحوالي 82% منذ شهرين، فيما بلغت نسبة المعترضين 24%، كما لم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرًا على توليه السلطة.