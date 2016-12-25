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قتيلان بهجوم انتحاري في طرطوس السورية
أسفر هجوم انتحاري في مدينة طرطوس السورية عن مقتل عنصرين من قوات الأمن اليوم الأحد الفاتح من شهر جانفي .
وذكرت وسائل إعلام سورية أن انتحارين أقدما على تفجير نفسيها عندما أوقفتهما دورية أمنية، ما أسفر عن مقتل رجلي أمن وإصابة عدد آخر من المدنيين.
جاء الهجوم بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل معارضة مسلحة بدعم روسي وتركي يومه الثالث.
وكانت مدينة طرطوس الساحلية قد شهدت في شهر ماي سلسلة تفجيرات خلفت عشرات القتلى. وتقع طرطوس تحت سيطرة القوات السورية وتضم قاعدة عسكرية روسية.
وبدأ ليل الخميس على الجمعة 30 ديسمبر، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل معارضة، تمهيدا لعقد مباحثات سلام في عاصمة كازاخستان "أستانا"، خلال الأيام المقبلة.
بلقاسم2017/01/01 على 10:121
...الله يرحم الضحيتين....والمنتحران...جلبا حرقة النار لنفسيهما.......وسيتولى الله أمر هؤلاء المجرمين....