الخارجية: لا ضحايا جزائريين في هجوم إسطنبول

نفت وزارة الخارجية، الأحد، وجود ضحايا جزائريين بين قتلى الهجوم الانتحاري، الذي هز تركيا بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأشار الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي شريف إلى أن مصالح القنصلية الجزائرية "تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين المتواجدين حاليا بتركيا"، وأضاف "السفارة الجزائرية بتركيا في تنسيق مباشر مع السلطات التركية لمتابعة مخلفات الهجوم الارهابي".

وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول إلى 39 قتيلا منهم 16 أجنبيا.