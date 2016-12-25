الجزائر تدين بـ "أشد العبارات" الهجوم الإرهابي على اسطنبول

أدانت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، الأحد، الاعتداء الارهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة بـ"أشد العبارات".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بن علي شريف "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول مساء أمس".

وأبرز أن "هذه الفعلة الشنيعة تدل مرة أخرى على أن الإرهاب يضرب بشكل أعمى ودون تمييز بغرض وحيد هو إزهاق أرواح أشخاص أبرياء و فرض الرعب و زرع الأسى و المساس بأمن و سلامة المجتمعات و الشعوب" اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن" ردا دوليا شاملا و سريعا و منسقا ضروري لوضع حد لهذه الآفة الإرهابية الخطيرة".

وأضاف قائلا "وإذ نؤكد تضامننا مع الشعب و الحكومة التركيين في هذه المحنة الجديدة فإننا نجدد إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله و مظاهره".

هذا وأكد المتحدث ذاته أنه "لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة."

يُذكر أن الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي، السبت، وسط العاصمة اسطنبول قد خلف 39 قتيلا منهم 16 أجنبيا.