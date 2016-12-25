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إطلاق نار بالخطأ يودي بحياة شاب ويُصيب آخرين بالشلف
لقي شاب في العقد الثالث مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة ليلة السبت إلى الأحد، إثر إطلاق نار عليهم بالخطأ من طرف عناصر الشرطة.
الحادثة بحسب مصادر "الشروق"، وقعت أطوارها بالمخرج الغربي لقرية عين حمادي ببلدية المرسى في الشلف، لما كان ثلاثة شبان برفقة فتاة على متن سيارة، حيث كانوا بصدد العودة إلى منازلهم ببلدية مصدق بعد إحيائهم حفلة رأس السنة ببلدية تنس.. لكن لما لمحوا حاجزا أمنيا رفضوا الامتثال ولاذوا بالفرار، ليبلغ عناصر الشرطة زملاءهم الذي نصبوا حاجزا آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 19، فرفض الشبان التوقف ثانية، والامتثال لأوامر الشرطة، الذين قام أحدهم بإطلاق رصاص صوبهم بغرض تخويفهم، لكن بعضها اخترق السيارة وأردى شابا قتيلا، فيما أصيب اثنان من مرافقيه بجروح خطيرة.
2017/01/01 على 17:421
تسخير الاف الشرطة لقتل الشعب وليس لحمايتهم هذا ليس خطأ هذا قتل عمدي كان على الشرطة ملاحقة السيارة او تركها او مراقبتها لاتستعمل السلاح الى اذا كان الشخص مسلح وبادر باطلاق النار نحوكم