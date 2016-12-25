تسجيل 2275 تدخل للحماية المدنية الطرقات والغاز يبيدان 7 أشخاص خلال ليلة رأس السنة

سجلت مصالح الحماية خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر إلى غاية أول يوم من جانفي المصادف للاحتفالات بليلة رأس السنة، وفاة 7 أشخاص في حوادث متفرقة منها اختناقات بالغاز ومجازر مرورية من أصل 2275 تدخل، أسفر عنه جرح 17 شخصا أسعفوا من طرف أعوان الحماية.

وتشير الإحصائيات أن حوادث المرور فاقت 6 حوادث في أقل من 24 ساعة، أدت إلى وفاة 4 أشخاص، أثقل حصيلة سجلت بولاية تلمسان بوفاة شخصين وجرح 3 آخرين اثر اصطدام سيارة من الوزن الخفيف بقطار نقل المسافرين على مستوى ممر غير محروس بموقع تغالميت بلدية سيدي مجاهد دائرة بني بوسعيد، بالمدية سجل حادث مرور على الساعة 23:00 ليلا أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح اثر اصطدام سيارتين بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية الحمدانية، وببلدية قلعة بوسبع خلف حادث اصطدام بين حافلة نقل المسافرين وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 21، وفاة شخص وذلك في حدود الساعة الرابعة و50 دقيقة.

أما بخصوص حوادث الاختناقات بالغاز فقد قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ3 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، (شخص بولاية تبسة، شخصان بولاية سطيف)، في حين تم تسجيل وفاة 3 أشخاص مختنقين بالغاز نفسه على مستوى كل من تبسة بالحي الجديد ببلدية الشريعة، شخص بولاية سطيف على مستوى حي سوناطراك ببلدية العلمة، وشخص آخر بولاية تيبازة على مستوى قرية بوحسين ببلدية سيدي سميان.