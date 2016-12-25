حذّر الحكومة من عواقب استمرار التلاعب بلقمة عيش البسطاء مقري: التجربة الماليزية هي الحل لخروج الجزائر من أزمتها

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأحد، الحكومة إلى ضرورة الاقتداء بالتجربة الماليزية للخروج من الأزمة الراهنة، خاصة في شقها السياسي، الذي ينبغي أن يبنى حسبه على توافق سياسي يلم شمل جميع الأطياف والحركات.

وحمل مقري، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالشلف، السلطة مسؤولية ما وصفه بـ"انتكاسة الانحراف السياسي"، وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائر على حدّ قوله.

مقري، حذّر الحكومة من عواقب استمرار التلاعب بلقمة عيش البسطاء، ما يهدد حسبه بحراك اجتماعي، بعد تحميلهم فشل سياسة الريع في الاعتماد على البترول، الذي أنعش الصناعة والفلاحة الأوروبية بتشجيع استيراد المواد الغذائية على حساب الإنتاج المحلي.