بن عبد السلام يهاجم الأفلان والأرندي

هاجم جمال بن عبد السلام، الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة، كلا من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، واصفا إياهما بأحزاب السلطة.

وقال إنها أحزاب تعيش من السلطة وعلى ظهر السلطة، تقتات من الإدارة والتزوير والتموين السري المالي والشعبي. وقال إن هذه الأحزاب باتت فارغة من دون أفكار ولا برامج ولا استراتيجيات، ولا نجد لها أثرا إلا في الصراعات التي تقوم بين الحين والآخر فيما بينهما من أجل المصالح..

وقال بن عبد السلام، أثناء إشرافه على تجمع شعبي بقسنطينة السبت، إن الفعل السياسي بات محكوما بين أحزاب الإدارة، وأخرى للشكارة، وثالثة ترفع شعار "الإسلام هو الحل". واستطرد بن عبد السلام في شرح ذلك قائلا: "هناك أحزاب تنتظر اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ومنها بالأساس الانتخابات التشريعية، لتحجز لنفسها مكانا بفندق السفير بالعاصمة، أين يركن رئيس الحزب في زاوية من الزوايا، حاملا معه الختم في محفظته قبل أن يشرع في بيع القوائم الانتخابية، على طريقة المزادات العلنية".