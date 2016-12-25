بعد ارتفاع سعره لا تهريب للوقود منذ الأحد عبر تبسة

اعترف العشرات من الذين عاشوا من التهريب بتبسة، بأن ظاهرة تهريب الوقود، أصبحت حكاية من الماضي، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة منذ ليلة السبت، وقد كشف الكثير ممن تحدثت إليهم "الشروق"، أنهم كانوا قبل أسابيع، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، يتحايلون بطرق متعددة لإيصال بعض اللترات، إلى الطرف التونسي.

إلا أن ارتفاع الثمن، حال دون تحقيق المبتغى الاقتصادي للمهربين، بحيث أن اللتر الواحد، من الوقود يصل إلى الشريط الحدودي بـ 40 دج، ويباع إلى المهرب التونسي بهامش ربح 20 دج، عن كل لتر، وعليه فان المهرب التونسي سيكون مجبر على بيعه بأكثر من 80 دينارا جزائريا، وهو ما يتجاوز 1.5 دينارا تونسيا، أي أكثر من 80 دينارا جزائريا، وهو يفوق السعر الموجود بمحطات الوقود التونسية.

وقد خلف إجراء رفع تسعيرة الوقود بالجزائر، دخول عشرات العائلات التونسية، في بطالة عن العمل خاصة الذين لهم محطات وقود موازية، على طول الطرقات إلى غاية ولاية قابس جنوبا والقصرين وقفصة والكاف.