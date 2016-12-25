حاولوا استغلال مناسبة رأس السنة لبلوغ إسبانيا توقيف 20 حراقا بينهم عائلة كاملة وامرأة حامل بوهران

أحبط حراس السواحل بمنطقة رأس فالكون بولاية وهران، فجر السبت، محاولة هجرة شرعية لـ 20 شخصا، منهم عائلة كاملة مكونة من أب، أم وطفلة في سنتها الثانية من العمر، إلى جانب امرأة حامل ورعية كاميروني، وهذا عندما كانوا على متن قارب صيد كان قد قطع مسافة ميلين في عرض البحر بعد إقلاعه بسويعات قليلة من سواحل عين الترك.

ليتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، التي تولت بدورها إجراءات التحقيق معهم، ومحاولة الكشف عن مدبر الرحلة، خاصة وأن العملية ميزها تواجد عائلة كاملة ضمن قافلة الحراقة، وسيدتان أخريين كانتا من دون مرافق من معارفهما، وكان صاحب المركب قد قبض عن كل واحد من هؤلاء، بمن فيهم الطفلة الرضيعة مبلغ 10 ملايين سنتيم في مقابل تلك الرحلة الفاشلة، في انتظار عرضهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.