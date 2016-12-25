أصدر مؤخرا، الباحث الأكاديمي حمدي محمد الفاتح من جامعة جيجل 3 كتب دفعة واحدة في مجال علوم الإعلام والاتصال، في الوقت الذي يعتزم إصدار كتاب آخر شهر أفريل المقبل، حول معالجة الأخبار التلفزيونية، وهذا في إطار سعيه إلى إثراء المكتبة الجامعية.
وجاء الكتاب الأول بعنوان "مدخل لعلوم الاتصال والإعلام (الوسائل، النماذج والنظريات)، بالاشتراك مع الدكتورة فضة عباسي، فيما كان الكتاب الثاني تحت عنوان "أزمة القيم ومشكلات الشباب في زمن البث الفضائي العربي"، حيث يحتوي على 04 فصول يعالج مشكلة كبيرة داخل المجتمع العربي، وهي انهيار سلم القيم في ظل انتشار القنوات الفضائية، والكتاب الثالث بعنوان "منهجية البحث في علوم الإعلام والاتصال" (دروس نظرية وتطبيقات)، حيث أن الكتاب موجه لطلبة علوم الاتصال والإعلام، ويقدم تفاصيل دقيقة عن خطوات البحث العلمي، وقد صدرت الكتب المذكورة عن دار أسامة للنشر والتوزيع بعمان الأردنية.
وأكد الباحث حمدي محمد الفاتح لـ"الشروق"، بأن مشواره مع التأليف بدأ عندما كان طالب ماجستير بجامعة باتنة سنة 2007، حين ألف أول كتاب حول تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وبعدها بعامين تم تأليف كتاب حول إعداد النشرات الإخبارية في التلفزيون، وهو كتاب ثنائي مع إعلامي بقناة الجزيرة الإخبارية، وبعد ثلاث سنوات تفرغ للبحث وإعداد كتب جديدة، حيث صدر له عام 2013 كتاب في بيروت عن دار الوحدة العربية بعنوان "الجزائر إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل"، وبعده تم تأليف كتاب رابع حول أزمة القيم في الوطن العربي، وحسب محدثنا فقد توقف مؤقتا عن التأليف لإكمال رسالة الدكتوراه، قبل أن يعود للتأليف من مدينة الأغواط، وتفرغ لتأليف ثلاثة كتب في تخصص علوم الاتصال.
ومن المنتظر أن يصدر الباحث والأستاذ الجامعي حمدي محمد الفاتح كتابا جديدا حول معالجة الأخبار التلفزيونية في ضوء الإعلام الجديد داخل قناة الجزيرة، وهو عبارة عن حوارات مع نجوم قناة الجزيرة، مع ترقب كتاب مشترك خلال شهر أفريل المقبل حول القيم التربوية والأخلاقية في الكتاب المدرسي، بمساهمة أساتذة من مختلف جامعات الوطن.
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إصدار آخر مرتقب حول علوم الإعلام والاتصال
الباحث محمد الفاتح يثري المكتبة الجامعية بـ 3 كتب دفعة واحدة
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
أصدر مؤخرا، الباحث الأكاديمي حمدي محمد الفاتح من جامعة جيجل 3 كتب دفعة واحدة في مجال علوم الإعلام والاتصال، في الوقت الذي يعتزم إصدار كتاب آخر شهر أفريل المقبل، حول معالجة الأخبار التلفزيونية، وهذا في إطار سعيه إلى إثراء المكتبة الجامعية.
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وجاء الكتاب الأول بعنوان "مدخل لعلوم الاتصال والإعلام (الوسائل، النماذج والنظريات)، بالاشتراك مع الدكتورة فضة عباسي، فيما كان الكتاب الثاني تحت عنوان "أزمة القيم ومشكلات الشباب في زمن البث الفضائي العربي"، حيث يحتوي على 04 فصول يعالج مشكلة كبيرة داخل المجتمع العربي، وهي انهيار سلم القيم في ظل انتشار القنوات الفضائية، والكتاب الثالث بعنوان "منهجية البحث في علوم الإعلام والاتصال" (دروس نظرية وتطبيقات)، حيث أن الكتاب موجه لطلبة علوم الاتصال والإعلام، ويقدم تفاصيل دقيقة عن خطوات البحث العلمي، وقد صدرت الكتب المذكورة عن دار أسامة للنشر والتوزيع بعمان الأردنية.
وأكد الباحث حمدي محمد الفاتح لـ"الشروق"، بأن مشواره مع التأليف بدأ عندما كان طالب ماجستير بجامعة باتنة سنة 2007، حين ألف أول كتاب حول تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وبعدها بعامين تم تأليف كتاب حول إعداد النشرات الإخبارية في التلفزيون، وهو كتاب ثنائي مع إعلامي بقناة الجزيرة الإخبارية، وبعد ثلاث سنوات تفرغ للبحث وإعداد كتب جديدة، حيث صدر له عام 2013 كتاب في بيروت عن دار الوحدة العربية بعنوان "الجزائر إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل"، وبعده تم تأليف كتاب رابع حول أزمة القيم في الوطن العربي، وحسب محدثنا فقد توقف مؤقتا عن التأليف لإكمال رسالة الدكتوراه، قبل أن يعود للتأليف من مدينة الأغواط، وتفرغ لتأليف ثلاثة كتب في تخصص علوم الاتصال.
ومن المنتظر أن يصدر الباحث والأستاذ الجامعي حمدي محمد الفاتح كتابا جديدا حول معالجة الأخبار التلفزيونية في ضوء الإعلام الجديد داخل قناة الجزيرة، وهو عبارة عن حوارات مع نجوم قناة الجزيرة، مع ترقب كتاب مشترك خلال شهر أفريل المقبل حول القيم التربوية والأخلاقية في الكتاب المدرسي، بمساهمة أساتذة من مختلف جامعات الوطن.