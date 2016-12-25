قال رجل الأعمال ماهر طليبة إنّ تمويله لـ"الأيام السينمائية الأولى بحاسي مسعود" كان بأكثر من 75 بالمائة، في حين أسهم باقي الشركاء من رجال أعمال ومؤسسات وطنية وفنادق خاصة في باقي النسبة.
وأضاف ماهر طليبة على هامش "الأيام السينمائي الأولى بحاسي مسعود" (18-22 ديسمبر 2016) أنّه لا ضرر في تمويل مشروع ثقافي سينمائي لكونه يشتغل في بلاده التي يستفيد من خيراتها.
ولفت المتحدث أنّه ستكون هناك طبعة ثانية لـ"أيام حاسي مسعود السينمائية" وستكون دولية بمشاركة نجوم السينما في العالم "عرب وأجانب".
وأكدّ في السياق أنّه يعد الجمهور بجلب نجوم هوليود الذين قدموا أفلاما كبيرة ومميزة ولا يُقدم على دعوة "الممثلين المتواضعين" قائلا لـ"الشروق": "السنة القادمة تكون طبعة ثانية وستكون دولية بمشاركة فنانين عرب وأجانب وسأجلب كبار الممثلين الأمريكيين الذين قدموا أفلاما كبيرة ولا نجلب "ممثلين عاديين" أقولها بكل تواضع".
وفي السياق ذاته يأمل المتحدث في أن ينشئ مدينة سينمائية بحاسي مسعود لكن قانون تجميد البناء بحاسي مسعود لا يسمح في الوقت الحالي بتنفيذ هذا المشروع، لكن أوضح في معرض حديثه أنّه توجد مناطق أخرى بورقلة وتقرت يمكن إقامة هكذا مشروع بها، بالإضافة إلى أنّه يمكن إستغلال رفع التجميد الجزئي المعلن عنه في 2011 طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 24 أفريل 2005، بحيث يمكن إقامة هذه المدينة السينمائية.
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رجل الأعمال ماهر طليبة لـ"الشروق":
حلمي مدينة سينمائية في الجنوب وسأجلب نجوم هوليود إلى حاسي مسعود
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
قال رجل الأعمال ماهر طليبة إنّ تمويله لـ"الأيام السينمائية الأولى بحاسي مسعود" كان بأكثر من 75 بالمائة، في حين أسهم باقي الشركاء من رجال أعمال ومؤسسات وطنية وفنادق خاصة في باقي النسبة.
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وأضاف ماهر طليبة على هامش "الأيام السينمائي الأولى بحاسي مسعود" (18-22 ديسمبر 2016) أنّه لا ضرر في تمويل مشروع ثقافي سينمائي لكونه يشتغل في بلاده التي يستفيد من خيراتها.
ولفت المتحدث أنّه ستكون هناك طبعة ثانية لـ"أيام حاسي مسعود السينمائية" وستكون دولية بمشاركة نجوم السينما في العالم "عرب وأجانب".
وأكدّ في السياق أنّه يعد الجمهور بجلب نجوم هوليود الذين قدموا أفلاما كبيرة ومميزة ولا يُقدم على دعوة "الممثلين المتواضعين" قائلا لـ"الشروق": "السنة القادمة تكون طبعة ثانية وستكون دولية بمشاركة فنانين عرب وأجانب وسأجلب كبار الممثلين الأمريكيين الذين قدموا أفلاما كبيرة ولا نجلب "ممثلين عاديين" أقولها بكل تواضع".
وفي السياق ذاته يأمل المتحدث في أن ينشئ مدينة سينمائية بحاسي مسعود لكن قانون تجميد البناء بحاسي مسعود لا يسمح في الوقت الحالي بتنفيذ هذا المشروع، لكن أوضح في معرض حديثه أنّه توجد مناطق أخرى بورقلة وتقرت يمكن إقامة هكذا مشروع بها، بالإضافة إلى أنّه يمكن إستغلال رفع التجميد الجزئي المعلن عنه في 2011 طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 24 أفريل 2005، بحيث يمكن إقامة هذه المدينة السينمائية.