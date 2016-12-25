تحت شعار"يناير رصيد مشترك لكل الجزائريين" سطرت المحافظة السامية للأمازيغية برنامجا ثريا لإحياء رأس السنة الأمازيغية 2967 وهذا بالشراكة مع وزارة الثقافة، الشباب والرياضة وزارتا السياحة والصناعة التقليدية، حيث ستتقاسم الاحتفالات الرسمية هذه السنة كل من ورقلة، باتنة، بجاية وتقرت إضافة إلى العاصمة.
ينتظر أن يعقد الأمين العام للمحافظة الهاشمي عصاد ندوة صحفية الثلاثاء القادم للكشف عن تفاصيل برنامج الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، إضافة إلى تقييم عمل الهيئة خلال عام والمشاريع المنتظرة.
المحافظة ستدشن برنامجها الجديد من المكتبة الوطنية الجزائرية بتنظيم ندوة حول"إشكالية المعرفة التاريخية وعادة يناير" من تنشيط الأستاذ الهادي حيراش، أستاذ جامعات مختص في التاريخ القديم بجامعة الجزائر، وتكليت ميبارك سلاوني، ومصطفى محجوبي، من جامعة الوادي، هذا وكان الأمين العام قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سنة 2017 ستكون ثرية و"مميزة" بإطلاق مجموعة من المشاريع في الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية تزامنا مع توسيع رقعة تدريس اللغة الأمازيغية عبر عدة مناطق من الوطن، بعد مرور عام على دسترة اللغة الأمازيعية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحسين الأداء والترجمة بهذه اللغة، ينتظر تدشين أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية والذي ستحتضنه جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية وتوكل مهمة الإشراف عليه إلى وزراة التعليم العالي ويضم مجموعة من الباحثين والكفاءات الأكاديمية التي سيكون عليها التصدي إلى مجموع الإشكالات المتعلقة بالفضاء اللغوي والثقافي الأمازيغي وهذا في شكل فرق بحث.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1حلمي مدينة سينمائية في الجنوب وسأجلب نجوم هوليود إلى حاسي مسعود
2بجاية تحتضن أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
3الباحث محمد الفاتح يثري المكتبة الجامعية بـ 3 كتب دفعة واحدة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
يناير ومئوية معمري وتدريس اللغة الأمازيغة
بجاية تحتضن أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
تحت شعار"يناير رصيد مشترك لكل الجزائريين" سطرت المحافظة السامية للأمازيغية برنامجا ثريا لإحياء رأس السنة الأمازيغية 2967 وهذا بالشراكة مع وزارة الثقافة، الشباب والرياضة وزارتا السياحة والصناعة التقليدية، حيث ستتقاسم الاحتفالات الرسمية هذه السنة كل من ورقلة، باتنة، بجاية وتقرت إضافة إلى العاصمة.
تغطيات ذات صلة
حلمي مدينة سينمائية في الجنوب وسأجلب نجوم هوليود إلى حاسي مسعود
الباحث محمد الفاتح يثري المكتبة الجامعية بـ 3 كتب دفعة واحدة
مستعدة لـ"الأسود يليق بك" والله يوفق آمال بوشوشة
الباحث محمد الفاتح يثري المكتبة الجامعية بـ 3 كتب دفعة واحدة
لست وزير "البئر".. لم أوظف أقاربي وانتهى زمن الريع والبهرجة
ينتظر أن يعقد الأمين العام للمحافظة الهاشمي عصاد ندوة صحفية الثلاثاء القادم للكشف عن تفاصيل برنامج الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، إضافة إلى تقييم عمل الهيئة خلال عام والمشاريع المنتظرة.
المحافظة ستدشن برنامجها الجديد من المكتبة الوطنية الجزائرية بتنظيم ندوة حول"إشكالية المعرفة التاريخية وعادة يناير" من تنشيط الأستاذ الهادي حيراش، أستاذ جامعات مختص في التاريخ القديم بجامعة الجزائر، وتكليت ميبارك سلاوني، ومصطفى محجوبي، من جامعة الوادي، هذا وكان الأمين العام قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سنة 2017 ستكون ثرية و"مميزة" بإطلاق مجموعة من المشاريع في الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية تزامنا مع توسيع رقعة تدريس اللغة الأمازيغية عبر عدة مناطق من الوطن، بعد مرور عام على دسترة اللغة الأمازيعية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحسين الأداء والترجمة بهذه اللغة، ينتظر تدشين أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية والذي ستحتضنه جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية وتوكل مهمة الإشراف عليه إلى وزراة التعليم العالي ويضم مجموعة من الباحثين والكفاءات الأكاديمية التي سيكون عليها التصدي إلى مجموع الإشكالات المتعلقة بالفضاء اللغوي والثقافي الأمازيغي وهذا في شكل فرق بحث.