يناير ومئوية معمري وتدريس اللغة الأمازيغة بجاية تحتضن أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية

تحت شعار"يناير رصيد مشترك لكل الجزائريين" سطرت المحافظة السامية للأمازيغية برنامجا ثريا لإحياء رأس السنة الأمازيغية 2967 وهذا بالشراكة مع وزارة الثقافة، الشباب والرياضة وزارتا السياحة والصناعة التقليدية، حيث ستتقاسم الاحتفالات الرسمية هذه السنة كل من ورقلة، باتنة، بجاية وتقرت إضافة إلى العاصمة.

ينتظر أن يعقد الأمين العام للمحافظة الهاشمي عصاد ندوة صحفية الثلاثاء القادم للكشف عن تفاصيل برنامج الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، إضافة إلى تقييم عمل الهيئة خلال عام والمشاريع المنتظرة.

المحافظة ستدشن برنامجها الجديد من المكتبة الوطنية الجزائرية بتنظيم ندوة حول"إشكالية المعرفة التاريخية وعادة يناير" من تنشيط الأستاذ الهادي حيراش، أستاذ جامعات مختص في التاريخ القديم بجامعة الجزائر، وتكليت ميبارك سلاوني، ومصطفى محجوبي، من جامعة الوادي، هذا وكان الأمين العام قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سنة 2017 ستكون ثرية و"مميزة" بإطلاق مجموعة من المشاريع في الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية تزامنا مع توسيع رقعة تدريس اللغة الأمازيغية عبر عدة مناطق من الوطن، بعد مرور عام على دسترة اللغة الأمازيعية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحسين الأداء والترجمة بهذه اللغة، ينتظر تدشين أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية والذي ستحتضنه جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية وتوكل مهمة الإشراف عليه إلى وزراة التعليم العالي ويضم مجموعة من الباحثين والكفاءات الأكاديمية التي سيكون عليها التصدي إلى مجموع الإشكالات المتعلقة بالفضاء اللغوي والثقافي الأمازيغي وهذا في شكل فرق بحث.