الخنجر اخترق ظهره وخرج من صدره شاب يقتل صديقه بسبب 1200 دج بسطيف

خُتمت سنة 2016 ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف بجريمة بشعة أقدم خلالها شاب على قتل صديقة بطعنة خنجر تمزق على إثرها جسد الضحية الذي تسلل الخنجر إلى ظهره وخرج من جهة الصدر في مشهد مفزع.

المتهم يبلغ من العمر 24 سنة سلم منذ مدة لصديقه مبلغ 1200 دج كقرض، ولما حاول السبت، استرجاعه دخل في خلاف مع الضحية فكانت البداية بتلاسن سرعان ما تحول إلى شجار بالأيدي ليتم فض النزاع بين الطرفين، لكن المتهم لم يهدأ له بال، بل أحضر خنجرا كبيرا ولحق بالضحية بالقرب من مسجد البدر بعين ولمان ولم يتردد في طعنه من الخلف، فوجه له ضربة قوية دخل على إثرها الخنجر من الظهر وخرج من جهة الصدر، وهي الطعنة التي سقط على إثرها الضحية جثة هامدة وفارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف.

يذكر أن الضحية البالغ من العمر 26 سنة كان من فئة البطالين والتحق بالعمل بالجنوب الجزائري منذ قرابة شهر فقط، ليفارق الحياة قبل ان يسعد بوظيفته الجديدة. من جهتها تمكنت مصالح الأمن على الفور من إلقاء القبض على المتهم الذي أودع الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا.

وقد خلفت الحادثة الأليمة، جوا من الحزن والأسى وسط سكن منطقة عين ولمان، الذين استنكروا الجريمة، لاسيما أن هناك روحا أزهقت لسبب تافه، وهو مبلغ بسيط لا يتعدي 1200 دينار.