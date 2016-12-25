مسيحي فرنسي يشهر إسلامه في رأس السنة الميلادية بخنشلة

أعلن الشاب كارلين لاين بيل، من مواليد سنة 1987، بمدينة دانكيرك الفرنسية، السبت، اعتناقه الديانة الإسلامية، تزامنا مع احتفالات ذكرى مولد المسيح، بمسجد المدينة الجديدة، بمدينة خنشلة، خلال صلاة الظهر، وسط تكبير وتهليل المصلين.

الوافد الفرنسي على الدين الحنيف، اختار اسم محمد، وعزا اعتناقه الإسلام إلى علاقة قوية جمعته مع أحد أفراد الجالية الجزائرية بمدينة مسقط رأسه، وهو صاحب محل لبيع اللحوم، ينحدر من خنشلة، حيث تأثر كما قال كثيرا بتعاملاته وصلواته والتكافل الاجتماعي بينه وبين بقية أفراد الجالية الجزائرية، ليتعرف بعدها على ابن التاجر. هذا الأخير كان له الفضل في تعليمه الإسلام، ونجح في إقناعه باعتناقه، قبل أن يحط الرحال قبل أيام بالجزائر، ويشهر إسلامه، بمسجد المدينة الجديدة.