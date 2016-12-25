أوقفت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بالبيض، السبت، أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعية وحيازة وبيع مواد صيدلانية محظورة وممارسة نشاط تجاري غير قار دون قيد في السجل التجاري. الحراقة الأفارقة تم توقيفهم بعد دورية لعناصر الشرطة داخل السوق الأسبوعي للملابس بحي العناصر، أين لفت انتباههم وجود أربعة أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة يقومون بعرض وبيع عطور ومواد التجميل وبعض الأعشاب ويروجون لشيء آخر بسرية تامة وعليه تمت مراقبتهم.
وبعد توقيفهم وتفتيشهم ضبط بحوزتهم ما يقارب 200 قرص مقوي جنسي يحتوي على مادة غير معتمدة لدى الصيدليات في الجزائر، كما أن المقادير الموجودة في هذه الأقراص عالية التركيز ولها مضاعفات جانبية على صحة المواطن خاصة مرضى القلب والضغط الدموي حسب تقرير صيدلاني متخصص، وبناء عليه تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعية وحيازة وبيع مواد صيدلانية محظورة وممارسة نشاط تجاري غير قار دون قيد في السجل التجاري قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أصدر في حقهم ستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري .
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كانوا يروجونها بطريقة سرية داخل سوق للملابس
توقيف حراقة أفارقة بحوزتهم "مقويّات" محظورة بالبيض
م. نور الدين
أوقفت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بالبيض، السبت، أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعية وحيازة وبيع مواد صيدلانية محظورة وممارسة نشاط تجاري غير قار دون قيد في السجل التجاري. الحراقة الأفارقة تم توقيفهم بعد دورية لعناصر الشرطة داخل السوق الأسبوعي للملابس بحي العناصر، أين لفت انتباههم وجود أربعة أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة يقومون بعرض وبيع عطور ومواد التجميل وبعض الأعشاب ويروجون لشيء آخر بسرية تامة وعليه تمت مراقبتهم.
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وبعد توقيفهم وتفتيشهم ضبط بحوزتهم ما يقارب 200 قرص مقوي جنسي يحتوي على مادة غير معتمدة لدى الصيدليات في الجزائر، كما أن المقادير الموجودة في هذه الأقراص عالية التركيز ولها مضاعفات جانبية على صحة المواطن خاصة مرضى القلب والضغط الدموي حسب تقرير صيدلاني متخصص، وبناء عليه تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعية وحيازة وبيع مواد صيدلانية محظورة وممارسة نشاط تجاري غير قار دون قيد في السجل التجاري قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أصدر في حقهم ستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري .