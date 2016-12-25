قالت إنها تخاف منها على زوجها ووصفتها بملكة البقر أحلام تعاقب كامليا ورد بـ "البلوك" على "تويتر" والأخيرة تواصل شتائمها وتهديداتها لها؟

في فصل جديد من فصول الحرب الباردة بين ممثلة الجزائر في "أراب أيدول" كاميليا ورد، والفنانة الخليجية أحلام، قامت الأخيرة بحظر المشتركة الجزائرية عن صفحتها الخاصة على "توتير"، وذلك بعد سلسلة شتائم شنتها عليها كونها اعتبرت أنها المسؤولة عن خروجها من برنامج "أراب أيدول".

رد فعل كاميليا على "بلوك" أحلام على "تويتر"، تمثل عبر عدة تغريدات إضافية أطلقتها، وواصلت من خلالها شتمها أحلام، معتبرة أنها تخاف منها على زوجها، مؤكدة أنها تتابع تغريدتها وكل ما تكتبه عنها عبر حساب زوجها مبارك الهاجري على "تويتر"؟؟

وفي إحدى تغريداتها الجديدة، كتبت كاميليا إلى أحلام بعدما اكتشفت "البلوك": "عاملتيلي حظر يا ملكة البقر.. يا مريضة نفسيا لأنك مش حتقدري تردي عليّ عاملتيلي حظر". وكتبت في تغريدة ثانية: "لو كانت ملكة عن جد لا تعمل حظر وبعدين تصير ترد. لأنه بتعرف أني الوحيدة اللي بقدر أبهدلها لأني بالأصل بنت ملوك". وأضافت في تغريدة ثالثة: "هي متابعني من حساب زوجها. خايفة عليه يطير من إيداها للامبراطورة اللي عرفتها معنى كلمة ملكة".

وتابعت ورد في تغريدة رابعة: "خافت أكمل لهذا عملت حظر. مبارك الهاجري وصللها أنه حكمل القصة". ثم أضافت في تغريدة توجهت من خلالها مباشرة إلى أحلام مهددة إياها: "تتذكري بعد إعلان نتائج حلقة التصويت بعثتيلي حارسك الشخصي ليتأكد من الصفحات اللي تسبك باسمي.. ولما صرت أصرخ أتاني زوجك.. اكمّل؟".

من جهة أخرى، وبعد تداول أخبار حول حذف مجموعة قنوات "MBC" لفيديوهات كاميليا في مرحلة العروض المباشرة من "اليوتيوب"، فضلاً عن حجب المحتوى الخاص بها بعد الهجوم على أحلام وانتقادها نقداً لاذعاً، كشف مصدر من داخل المجموعة أن MBC تتبع سياسة حقوق الملكية الفكرية والـ Content ID على موقع "اليوتوب" بحيث تُحجب تلقائيا كلّ الفيديوهات التي تعود ملكيتها الإلكترونية والحقوق الإنتاجية لها، لتبقى الفيديوهات متوفرة على Shahid.net حصراً.

هذا فضلاً عن كون مرور جل الفائزين في الحلقات المباشرة مرفوعا من قناة ArabIdol على "اليوتووب"، ومن بينها أغنية "عيوني سهارى" التي قدّمتها كاميليا في أوّل ظهور مباشر لها على المسرح.