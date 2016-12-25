في فصل جديد من فصول الحرب الباردة بين ممثلة الجزائر في "أراب أيدول" كاميليا ورد، والفنانة الخليجية أحلام، قامت الأخيرة بحظر المشتركة الجزائرية عن صفحتها الخاصة على "توتير"، وذلك بعد سلسلة شتائم شنتها عليها كونها اعتبرت أنها المسؤولة عن خروجها من برنامج "أراب أيدول".
رد فعل كاميليا على "بلوك" أحلام على "تويتر"، تمثل عبر عدة تغريدات إضافية أطلقتها، وواصلت من خلالها شتمها أحلام، معتبرة أنها تخاف منها على زوجها، مؤكدة أنها تتابع تغريدتها وكل ما تكتبه عنها عبر حساب زوجها مبارك الهاجري على "تويتر"؟؟
وفي إحدى تغريداتها الجديدة، كتبت كاميليا إلى أحلام بعدما اكتشفت "البلوك": "عاملتيلي حظر يا ملكة البقر.. يا مريضة نفسيا لأنك مش حتقدري تردي عليّ عاملتيلي حظر". وكتبت في تغريدة ثانية: "لو كانت ملكة عن جد لا تعمل حظر وبعدين تصير ترد. لأنه بتعرف أني الوحيدة اللي بقدر أبهدلها لأني بالأصل بنت ملوك". وأضافت في تغريدة ثالثة: "هي متابعني من حساب زوجها. خايفة عليه يطير من إيداها للامبراطورة اللي عرفتها معنى كلمة ملكة".
وتابعت ورد في تغريدة رابعة: "خافت أكمل لهذا عملت حظر. مبارك الهاجري وصللها أنه حكمل القصة". ثم أضافت في تغريدة توجهت من خلالها مباشرة إلى أحلام مهددة إياها: "تتذكري بعد إعلان نتائج حلقة التصويت بعثتيلي حارسك الشخصي ليتأكد من الصفحات اللي تسبك باسمي.. ولما صرت أصرخ أتاني زوجك.. اكمّل؟".
من جهة أخرى، وبعد تداول أخبار حول حذف مجموعة قنوات "MBC" لفيديوهات كاميليا في مرحلة العروض المباشرة من "اليوتيوب"، فضلاً عن حجب المحتوى الخاص بها بعد الهجوم على أحلام وانتقادها نقداً لاذعاً، كشف مصدر من داخل المجموعة أن MBC تتبع سياسة حقوق الملكية الفكرية والـ Content ID على موقع "اليوتوب" بحيث تُحجب تلقائيا كلّ الفيديوهات التي تعود ملكيتها الإلكترونية والحقوق الإنتاجية لها، لتبقى الفيديوهات متوفرة على Shahid.net حصراً.
هذا فضلاً عن كون مرور جل الفائزين في الحلقات المباشرة مرفوعا من قناة ArabIdol على "اليوتووب"، ومن بينها أغنية "عيوني سهارى" التي قدّمتها كاميليا في أوّل ظهور مباشر لها على المسرح.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1لهذه الأسباب استقلت من "الجزيرة" وتركت العمل الإعلامي؟!
2هكذا عاقبت الشرطة المصرية العجوز التي ارتدت ثوب الزفاف؟!
3تحذير للمتزوجين.. قلة النوم تسبب الطلاق والانتحار!
4البنت مرآة أمّها.. كيف؟
5لأول مرة.. السماح للسعوديات بالعمل في مطار الملك فهد
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
قالت إنها تخاف منها على زوجها ووصفتها بملكة البقر
أحلام تعاقب كامليا ورد بـ "البلوك" على "تويتر" والأخيرة تواصل شتائمها وتهديداتها لها؟
رابح. ع
في فصل جديد من فصول الحرب الباردة بين ممثلة الجزائر في "أراب أيدول" كاميليا ورد، والفنانة الخليجية أحلام، قامت الأخيرة بحظر المشتركة الجزائرية عن صفحتها الخاصة على "توتير"، وذلك بعد سلسلة شتائم شنتها عليها كونها اعتبرت أنها المسؤولة عن خروجها من برنامج "أراب أيدول".
تغطيات ذات صلة
أحلام تعاقب كامليا ورد بـ "البلوك" على "تويتر" والأخيرة تواصل شتائمها وتهديداتها لها؟
تحذير للمتزوجين.. قلة النوم تسبب الطلاق والانتحار!
لأول مرة.. السماح للسعوديات بالعمل في مطار الملك فهد
لهذه الأسباب استقلت من "الجزيرة" وتركت العمل الإعلامي؟!
البنت مرآة أمّها.. كيف؟
رد فعل كاميليا على "بلوك" أحلام على "تويتر"، تمثل عبر عدة تغريدات إضافية أطلقتها، وواصلت من خلالها شتمها أحلام، معتبرة أنها تخاف منها على زوجها، مؤكدة أنها تتابع تغريدتها وكل ما تكتبه عنها عبر حساب زوجها مبارك الهاجري على "تويتر"؟؟
وفي إحدى تغريداتها الجديدة، كتبت كاميليا إلى أحلام بعدما اكتشفت "البلوك": "عاملتيلي حظر يا ملكة البقر.. يا مريضة نفسيا لأنك مش حتقدري تردي عليّ عاملتيلي حظر". وكتبت في تغريدة ثانية: "لو كانت ملكة عن جد لا تعمل حظر وبعدين تصير ترد. لأنه بتعرف أني الوحيدة اللي بقدر أبهدلها لأني بالأصل بنت ملوك". وأضافت في تغريدة ثالثة: "هي متابعني من حساب زوجها. خايفة عليه يطير من إيداها للامبراطورة اللي عرفتها معنى كلمة ملكة".
وتابعت ورد في تغريدة رابعة: "خافت أكمل لهذا عملت حظر. مبارك الهاجري وصللها أنه حكمل القصة". ثم أضافت في تغريدة توجهت من خلالها مباشرة إلى أحلام مهددة إياها: "تتذكري بعد إعلان نتائج حلقة التصويت بعثتيلي حارسك الشخصي ليتأكد من الصفحات اللي تسبك باسمي.. ولما صرت أصرخ أتاني زوجك.. اكمّل؟".
من جهة أخرى، وبعد تداول أخبار حول حذف مجموعة قنوات "MBC" لفيديوهات كاميليا في مرحلة العروض المباشرة من "اليوتيوب"، فضلاً عن حجب المحتوى الخاص بها بعد الهجوم على أحلام وانتقادها نقداً لاذعاً، كشف مصدر من داخل المجموعة أن MBC تتبع سياسة حقوق الملكية الفكرية والـ Content ID على موقع "اليوتوب" بحيث تُحجب تلقائيا كلّ الفيديوهات التي تعود ملكيتها الإلكترونية والحقوق الإنتاجية لها، لتبقى الفيديوهات متوفرة على Shahid.net حصراً.
هذا فضلاً عن كون مرور جل الفائزين في الحلقات المباشرة مرفوعا من قناة ArabIdol على "اليوتووب"، ومن بينها أغنية "عيوني سهارى" التي قدّمتها كاميليا في أوّل ظهور مباشر لها على المسرح.