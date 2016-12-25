استنكرت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، إدانة رئيسها بستة أشهر حبسا نافذا، بعد إبلاغه السلطات بعمليات تضخيم للفواتير راح ضحيتها 8 ملايين عائلة خلال العشر سنوات الماضية.
وجاء في بيان للنقابة، وصلت موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "أدانت محكمة الجنح بقالمة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز السيد ملال رؤوف، بستة أشهر حبس نافذ وغرامات مالية، بتهمة وجهتها له النيابة بقالمة، تتمثل في الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق، بعد أن تقدمت مديرية التوزيع قالمة بوشاية كاذبة ضد الرئيس محاولة النيل من شرفه" .
وأوضح "هذه التهمة وجهتها له النيابة في محكمة قالمة، بعدما أن قامت النقابة بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين، من طرف مجمع سونلغاز لفترة تجاوزت العشر سنوات كاملة".
وكشفت شكوى رفعتها النقابة الصيف الماضي، عن تضخيم قيمة المنح الثابتة المدرجة في فواتير الكهرباء، منذ شهر ديسمبر 2005 إلى غاية مارس 2016، بحيث مس التضخيم فواتير نحو 8 ملايين زبون طيلة عشر سنوات كاملة.
من جهة أخرى، هددت النقابة بتقديم "شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد هذه المتابعات والأحكام الجزائية ضد النقابيين، لسبب وحيد وهو نشاطهم النقابي ومحاربتهم وتبليغهم عن الفساد".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1الخارجية: لا ضحايا جزائريين في هجوم إسطنبول
2رسميا.. قانون المالية 2017 يدخل حيز التنفيذ
3هل سيقاطع بن فليس التشريعيات؟
4الجزائر تدين بـ "أشد العبارات" الهجوم الإرهابي على اسطنبول
5بن عبد السلام يهاجم الأفلان والأرندي
Français English
الرأي
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
عبد الناصر
تركيا.. مع من وضد من؟
سلطان بركاني
هذا ما يحدث في ليلة رأس السّنة
عمار يزلي
استئصال "الأعشاب" الضارة
الفيديو
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
نقابة عمال الكهرباء تهدد بتدويل القضية
إدانة مفجر قضية تضخيم فواتير سونلغاز بالسجن النافذ
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
استنكرت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، إدانة رئيسها بستة أشهر حبسا نافذا، بعد إبلاغه السلطات بعمليات تضخيم للفواتير راح ضحيتها 8 ملايين عائلة خلال العشر سنوات الماضية.
تغطيات ذات صلة
إدانة مفجر قضية تضخيم فواتير سونلغاز بالسجن النافذ
2017.. توقعات بإعادة “رسم” الخارطة السياسية!
مقري يصف ولد عباس بالذكي
بوتفليقة يعزي أردوغان
هل سيقاطع بن فليس التشريعيات؟
وجاء في بيان للنقابة، وصلت موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "أدانت محكمة الجنح بقالمة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز السيد ملال رؤوف، بستة أشهر حبس نافذ وغرامات مالية، بتهمة وجهتها له النيابة بقالمة، تتمثل في الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق، بعد أن تقدمت مديرية التوزيع قالمة بوشاية كاذبة ضد الرئيس محاولة النيل من شرفه" .
وأوضح "هذه التهمة وجهتها له النيابة في محكمة قالمة، بعدما أن قامت النقابة بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين، من طرف مجمع سونلغاز لفترة تجاوزت العشر سنوات كاملة".
وكشفت شكوى رفعتها النقابة الصيف الماضي، عن تضخيم قيمة المنح الثابتة المدرجة في فواتير الكهرباء، منذ شهر ديسمبر 2005 إلى غاية مارس 2016، بحيث مس التضخيم فواتير نحو 8 ملايين زبون طيلة عشر سنوات كاملة.
من جهة أخرى، هددت النقابة بتقديم "شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد هذه المتابعات والأحكام الجزائية ضد النقابيين، لسبب وحيد وهو نشاطهم النقابي ومحاربتهم وتبليغهم عن الفساد".