نقابة عمال الكهرباء تهدد بتدويل القضية إدانة مفجر قضية تضخيم فواتير سونلغاز بالسجن النافذ

استنكرت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، إدانة رئيسها بستة أشهر حبسا نافذا، بعد إبلاغه السلطات بعمليات تضخيم للفواتير راح ضحيتها 8 ملايين عائلة خلال العشر سنوات الماضية.

وجاء في بيان للنقابة، وصلت موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "أدانت محكمة الجنح بقالمة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز السيد ملال رؤوف، بستة أشهر حبس نافذ وغرامات مالية، بتهمة وجهتها له النيابة بقالمة، تتمثل في الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق، بعد أن تقدمت مديرية التوزيع قالمة بوشاية كاذبة ضد الرئيس محاولة النيل من شرفه" .

وأوضح "هذه التهمة وجهتها له النيابة في محكمة قالمة، بعدما أن قامت النقابة بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين، من طرف مجمع سونلغاز لفترة تجاوزت العشر سنوات كاملة".

وكشفت شكوى رفعتها النقابة الصيف الماضي، عن تضخيم قيمة المنح الثابتة المدرجة في فواتير الكهرباء، منذ شهر ديسمبر 2005 إلى غاية مارس 2016، بحيث مس التضخيم فواتير نحو 8 ملايين زبون طيلة عشر سنوات كاملة.

من جهة أخرى، هددت النقابة بتقديم "شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد هذه المتابعات والأحكام الجزائية ضد النقابيين، لسبب وحيد وهو نشاطهم النقابي ومحاربتهم وتبليغهم عن الفساد".