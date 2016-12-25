الأسد يرقي شقيقه إلى رتبة لواء

date 2017/01/01 views 659 comments 0
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icon-writer وكالات

قالت مصادر إعلامية مطلعة إن نشرة الترفيعات والترقيات الدورية في الجيش العربي السوري تضمنت ترفيع العميد ماهر الأسد إلى رتبة لواء.

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كما أكدت صفحات إخبارية أنه جرت ترقية العقيد سهيل الحسن، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد وأسند إليه فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية.

يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.

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