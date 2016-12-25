قالت مصادر إعلامية مطلعة إن نشرة الترفيعات والترقيات الدورية في الجيش العربي السوري تضمنت ترفيع العميد ماهر الأسد إلى رتبة لواء.
كما أكدت صفحات إخبارية أنه جرت ترقية العقيد سهيل الحسن، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد وأسند إليه فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية.
يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.
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الأسد يرقي شقيقه إلى رتبة لواء
وكالات
قالت مصادر إعلامية مطلعة إن نشرة الترفيعات والترقيات الدورية في الجيش العربي السوري تضمنت ترفيع العميد ماهر الأسد إلى رتبة لواء.
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كما أكدت صفحات إخبارية أنه جرت ترقية العقيد سهيل الحسن، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد وأسند إليه فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية.
يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.