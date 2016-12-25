رفع ضابط شرطة، شكوى ضد شاب دخل منزله الكائن بالدار البيضاء ليلا، بنية السطو.
وحسب مصدر مطلع، فإن الضابط تفطن للمتهم بعد سرقته جهاز تلفاز بلازما من النوع الكبير ومجموعة من الأغراض الثمينة، حيث حاول القبض عليه، غير أنه تهجم عليه بواسطة سكين وأسقطه أرضا، بعد أن سبب له جروحا بليغة على مستوى كتفه، وهذا ما مكنه من أخذ المسروقات والفرار إلى وجهة مجهولة، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية.
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شاب يطعن ضابط شرطة ويسطو على منزله
حورية. ب
رفع ضابط شرطة، شكوى ضد شاب دخل منزله الكائن بالدار البيضاء ليلا، بنية السطو.
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وحسب مصدر مطلع، فإن الضابط تفطن للمتهم بعد سرقته جهاز تلفاز بلازما من النوع الكبير ومجموعة من الأغراض الثمينة، حيث حاول القبض عليه، غير أنه تهجم عليه بواسطة سكين وأسقطه أرضا، بعد أن سبب له جروحا بليغة على مستوى كتفه، وهذا ما مكنه من أخذ المسروقات والفرار إلى وجهة مجهولة، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية.