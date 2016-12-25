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ستّ طائرات متبقية ستُسلّم خلال 2018
الجزائر تتسلّم ثماني طائرات سوخوي "خاصة"
تسلّمت الجزائر ثماني طائرات مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (Su-30MKI(A، حسبما أورده موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأخبار، الأحد، نقلا عن المدونة العسكرية الروسية.
وأوضحت "سبوتنيك" أن الطائرات التي تسلّمتها الجزائر، جزء من صفقة بين البلدين تعود إلى العام 2015، تتضمن 14 طائرة من الطراز المذكور، وسُتستكمل الصفقة بتسليم الطائرات الستّ المتبقّية خلال العام 2018.
ويوصف هذا النوع من المقاتلات بأنه الأخطر والأقدر على المناورة والاشتباك والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة، كما أنه مزود بستة صواريخ موجّهة، فضلا عن خصائص قتالية أخرى.
وهذه هي الصفقة السادسة بين الجزائر وروسيا فيما يخص الـ"سوخوي" المذكورة، والتي تحوز الجزائر منها 44 طائرة، حسب المصدر الروسي، والتي يتم تصنيعها وتجميعها في مصانع إيركوتسك بسيبيريا.
وسلمت مصانع "إيركوتسك" 29 "سوخوي" للجزائر؛ 21 منها طراز Su-30SM وثمانية طراز Su-30MKI(A)، ويعود تاريخ تسليم أول طائرة من الطراز الأخير إلى 10 نوفمبر 2016.
جدير بالذكر أن الـ"سوخوي" التي تسلمتها الجزائر هذه المرة طوّرتها روسيا لصالح الهند العام 1999، وقد طلبت الجزائر من روسيا طائرات خاصة بها من هذا الطراز، وقالت مصادر إعلامية، في وقت سابق، إن السبب وراء الطلب الجزائري هو دخول أجهزة مصنوعة في إسرائيل في صناعة هذه الطائرة، واشترطت الجزائر التخلّص من كل ما هو إسرائيلي في المقاتلة (Su-30MKI(A.
SoloDZ - محي الله الرجالة جيشنا الوطني الشعبي سليل كبار العالم منذ قرون 2017/01/01 على 23:341
وقد طلبت الجزائر من روسيا طائرات خاصة بها من هذا الطراز، وقالت مصادر إعلامية، إن السبب وراء الطلب الجزائري هو دخول أجهزة مصنوعة في إسرائيل في صناعة هذه الطائرة، واشترطت الجزائر التخلّص من كل ما هو إسرائيلي في المقاتلة Su-30MKI(A)
هذا وحده يجعلها اقوى طائرة بفضل الله فقط لانها لا تحتوي على مصنوعات من كيان مجرم اقيم على جثث ودماء ومعانات اطفالنا ونساءنا وشيوخنا واخواننا واهالينا في ارضنا المقدسة وهذه الميزة الجزائرية الفريدة تحفزنا لأن نكون في الصفوف الاولى في اي حرب تخوضها بلادنا ضد اي عدو كان