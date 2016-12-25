فتحت محكمة جنح وهران، الخميس الفارط، قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة، معني بها كمتهمين شخصين في عقدهما الثالث من العمر بينهم "كلوندستان" على خلفية، حجز كمية من كبسولات كوكايين، كشفت التحقيقات أنها كانت موجهة لفنادق فخمة بوهران و ملاه ليلة معروفة.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي المتمثل في شخص كلوندستان، كان قد ضبط على متن سيارة آخر صيحة، وبحوزته 12 قصاصة من المخدرات الصلبة الكوكايين، قاربت كميتها 5.5 غرام. حيث، كشف التحقيق معه أنه معتاد على تموين فنادق فخمة ومعروفة بعاصمة غرب البلاد، و ملاه ليلية أيضا بهذه السموم.
وكان المتهم، قد أكد عند التحقيق معه، أن مصدر الكوكايين هو المتهم الثاني في قضية الحال، الذي كان يجلب من عنده هذه السموم ليحولها إلى زبائن عدد من الفنادق الفخمة والكباريهات، لكن المتابع الرئيسي عاد ليتراجع عن أقواله، وينفي ما نسب إليه من أفعال بشدة، بينما المتابع الثاني أكد أيضا أنه ليس لديه علاقة بالقضية، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليون دج مفروضة السداد ضد المتهمين.
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محاكمة مثيرة تكشف المستور
كلوندستان يمون الفنادق الفخمة والكباريهات بالكوكايين في وهران
ف.عشابة
فتحت محكمة جنح وهران، الخميس الفارط، قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة، معني بها كمتهمين شخصين في عقدهما الثالث من العمر بينهم "كلوندستان" على خلفية، حجز كمية من كبسولات كوكايين، كشفت التحقيقات أنها كانت موجهة لفنادق فخمة بوهران و ملاه ليلة معروفة.
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وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي المتمثل في شخص كلوندستان، كان قد ضبط على متن سيارة آخر صيحة، وبحوزته 12 قصاصة من المخدرات الصلبة الكوكايين، قاربت كميتها 5.5 غرام. حيث، كشف التحقيق معه أنه معتاد على تموين فنادق فخمة ومعروفة بعاصمة غرب البلاد، و ملاه ليلية أيضا بهذه السموم.
وكان المتهم، قد أكد عند التحقيق معه، أن مصدر الكوكايين هو المتهم الثاني في قضية الحال، الذي كان يجلب من عنده هذه السموم ليحولها إلى زبائن عدد من الفنادق الفخمة والكباريهات، لكن المتابع الرئيسي عاد ليتراجع عن أقواله، وينفي ما نسب إليه من أفعال بشدة، بينما المتابع الثاني أكد أيضا أنه ليس لديه علاقة بالقضية، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليون دج مفروضة السداد ضد المتهمين.