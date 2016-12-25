وفاة شيخ اختناقا في منزل مضيفيه بتبسة الغاز يقضي على عريس بسطيف

لقي شاب بمدينة العلمة بولاية سطيف، مساء السبت، حتفه في ليلة عرسه، بعد تعرضه لاختناق بغاز أحادي الكاربون منبعث من المدفأة.

العريس يدعى (ع.غ) يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من قرية الملاح ببلدية بازر سكرة دخل القفص الذهبي فكان العرس عاديا وتم الزفاف في أحسن الظروف، ولما آن الأوان تنقل العريس رفقة عروسه لقضاء ليلة العمر في منزل أخته الكائن بحي سوناطراك بالعلمة. وفي الصبيحة طال انتظار العروسين وعند تدخل أفراد العائلة كانت المفاجأة كبيرة، حيث تم العثور على العريس ملقى على الأرض رفقة عروسه وفور تدخل رجال الحماية المدنية تبين أن العريس فارق الحياة بينما ما تزال العروس تتنفس فتم نقلها إلى مستشفى العلمة، حيث ما تزال تخضع للرعاية الطبية بعدما نجت من الموت. وبينما تمت برمجة جنازة العريس ما تزال العروس تحت الرعاية الطبية وهي لا تعلم أن زوجها قد فارق الحياة.

كما اهتزت مدينة الشريعة بولاية تبسة، صبيحة السبت، على وقع خبر وفاة ب.ن، بعد إصابته باختناق ناجم عن تسرب الغاز، من المدفأة التي كانت متواجدة بالغرفة التي خصصها له مضيفوه بحي طريق الضلعة، الذين استقبلوا الضحية المنحدر من مدينة الشريعة والمقيم بالجزائر العاصمة، والبالغ من العمر 65 سنة، رفقة زوجته البالغة من العمر 45 سنة. حيث إن الضحية تزوج حديثا فبعد تناول وجبة العشاء، مع أفراد العائلة افترق الجميع، إلى غرف النوم، ليتفاجأ أهل المنزل صباحا، بصوت خافت صادر من غرفة الضيف، حيث تم الاقتراب منها، وفتحها أين وجد الزوج جثة هامدة، في حين كانت العروس تهذي في حالة قريبة من الغيبوبة التامة، ليتم نقلهما على عجل إلى مستشفى محمد الشبوكي، أين أعلن الأطباء عن وفاة الزوج، فيما وضعت العروس، تحت العناية الطبية المركزة، وقد أكد مصدر من مدينة الشريعة، مساء أمس الأحد أن حالتها بدأت تتحسن شيئا فشيئا.