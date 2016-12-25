هولاند يصل بغداد لتفقد قواته

وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العراق، يوم الاثنين 2 جانفي، للاطلاع على سير الحرب ضد تنظيم "داعش" و زيارة القوات الفرنسية العاملة في العراق.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية عبر حسابها بموقع "تويتر"، في سلسلة من التغريدات، أن هدف زيارة هولاند هو: "توجيه التحية للقوات العراقية التي تقاتل في الموصل ضد "داعش"، وكذلك زيارة القوات الفرنسية المتمركزة بالعراق".

ويعتبر هولاند الذي تشارك بلاده في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الرئيس الوحيد من دول التحالف الذي يزور العراق منذ انطلاق العملية العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".