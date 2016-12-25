وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العراق، يوم الاثنين 2 جانفي، للاطلاع على سير الحرب ضد تنظيم "داعش" و زيارة القوات الفرنسية العاملة في العراق.
وحطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية عبر حسابها بموقع "تويتر"، في سلسلة من التغريدات، أن هدف زيارة هولاند هو: "توجيه التحية للقوات العراقية التي تقاتل في الموصل ضد "داعش"، وكذلك زيارة القوات الفرنسية المتمركزة بالعراق".
ويعتبر هولاند الذي تشارك بلاده في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الرئيس الوحيد من دول التحالف الذي يزور العراق منذ انطلاق العملية العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1قمة جزائرية تونسية مصرية حول ليبيا
2السبسي: الموساد قد تكون وراء اغتيال الزواري
3قانون بفرنسا يكفل للموظف عدم الرد على البريد الإلكتروني بعد العمل
4أردوغان: هجوم اسطنبول يهدف إلى نشر الفوضى
5مسلح يغتال وزير البيئة في بوروندي رميا بالرصاص
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
جمال لعلامي
عرس مهرّس!
عبد الناصر
ودمع لا يكفكف يا.. إسطنبول؟
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
سلطان بركاني
هكذا يُطوّع العلم للأهواء
الفيديو
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
هولاند يصل بغداد لتفقد قواته
وكالات
وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العراق، يوم الاثنين 2 جانفي، للاطلاع على سير الحرب ضد تنظيم "داعش" و زيارة القوات الفرنسية العاملة في العراق.
تغطيات ذات صلة
الأسد يرقي شقيقه إلى رتبة لواء
قمة جزائرية تونسية مصرية حول ليبيا
السبسي: الموساد قد تكون وراء اغتيال الزواري
سوريا: غارات جوية واشتباكات في ثالث أيام الهدنة
قانون بفرنسا يكفل للموظف عدم الرد على البريد الإلكتروني بعد العمل
وحطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية عبر حسابها بموقع "تويتر"، في سلسلة من التغريدات، أن هدف زيارة هولاند هو: "توجيه التحية للقوات العراقية التي تقاتل في الموصل ضد "داعش"، وكذلك زيارة القوات الفرنسية المتمركزة بالعراق".
ويعتبر هولاند الذي تشارك بلاده في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الرئيس الوحيد من دول التحالف الذي يزور العراق منذ انطلاق العملية العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".