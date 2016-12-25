تحصلت على أفضل حملة رقمية سنة 2016 "هواوي الجزائر" تفوز بجائزة"ويب أواردس" في طبعتها الرابعة

توّجت الأحد شركة "هواوي الجزائر" بعد أشهر من الإنتظار بجائزة "الجزائر ويب أواردس" لأفضل حملة رقمية سنة 2016، في نهائي الويب الجزائري بحضور شخصيات وطنية وعالمية، حيث حضّيت بإختيار لجنة التحكيم المتكونة من خبراء الويب والتكنولوجيات الحديثة، وتصويت الجمهور عبر الأنترنت وذلك بفندق الأوراسي بالعاصمة.

وسمحت هواوي خلال نهائيات الويب الجزائري بإطلاق تحدي بين سبعة مصورين محترفين باستخدام هاتف"P9" المدعم بكاميرتين للصانع الألماني "لايكا" أين قام هؤلاء بأخذ صورا لتخليد المناظر الطبيعية الجميلة التي تزخر بها الجزائر، حيث تم عرض شريطا مصورا على شكل معرضا فنيا عرف خلاله حركة استكشافية كبيرة.

وعلاوة على ذلك تقول هواوي في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين" الإثنين على نسخة منه، أن العديد من الإجراءات تابعت إطلاق هاتف "P9"، وهي إنشاء موقع للطلب www.huawei-P9.com، حيث تم إحصاء 5000 طلب، كما فرضت هواوي نفسها أيضا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، التي ترجمت عمل الفرع الجزائري من خلال المشاركة بأشرطة فيديو تركز على هاتف "P9" تم نشرها على الصفحة والحسابات الخاصة بشركة هواوي مدة شهرا كاملا، جسدته عروضا ترويجية خاصة حملت شعار "الفوز بهاتف آخر من "P9" أو"P9 Plus" بعد الطلب على الموقع ".

الجدير بالذكر، أن الطبعة الرابعة لمسابقة "الجزائر ويب أواردس" تمّ الإعلان عنها بتاريخ 27 أكتوبر 2016، وأوّكلت مهمة تنظيمها لشركة "Creativinno"، برعاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال. وتدعيم شركة جازي، في حين كانت عملاق الإتصال "إريكسون" راعي بلاتينيوم.