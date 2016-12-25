بإعلان الوزير الأول عبد المالك سلال أن احتياطات الصرف ستنهي عام 2016 في حدود 114 مليار دولار، تكون الجزائر قد فقدت خلال 3 سنوات (36 شهرا) ما قيمته 80 مليار دولار، أي أكثر من 80 ألف مليار سنتيم، وكان عام 2016 الأسوأ في تاريخ احتياطات الصرف، حيث فقدت الجزائر خلال هذا العام لوحده ما يفوق 30 مليار دولار.
وخلال نزول الوزير الأول ضيفا على التلفزيون الجزائري قال سلال إن احتياطات الصرف من العملة الصعبة ستنهي العام 2016 في حدود 144 مليار دولار، في حين كان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد صرح على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار أن الاحتياطات من الممكن أن تنهي السنة في مستوى 117 مليار دولار.
وحسب الوزير الأول فإن السبب الرئيسي لهذا التراجع كان سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار الذي ارتفع بصفة ملحوظة ما أثر على مستويات احتياطات الصرف من العملة الصعبة، وحسبه فإن خزانة الجزائر من "الدوفيز" منحكم فيها بشكل جيد، رغم الحملات التي تقودها أطراف أجنبية على الجزائر.
وحسب جدول تطور احتياطات الصرف منذ نهاية سنة 2013 الرسمية الذي أعده بنك الجزائر ومتوفر على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، فقد كانت مستويات "الدوفيز" في حدود 194.012 مليار دولار نهاية 2013 وبداية 2014، وهو المستوى الأعلى الذي بلغته في تاريخها.
ومع بداية الأزمة النفطية منتصف عام 2014 وتراجع أسعار البرميل تدريجيا، انخفضت معها مستويات احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة، حيث تراجعت إلى نحو 185 مليار دولار في سبتمبر من ذات السنة، وتتراجع لاحقا بشكل أكثر حدة بنهاية ديسمبر 2014 وتنزل إلى 178.94 مليار دولار.
وتواصل النزيف الحاد في "خزانة دوفيز" الجزائر حيث نزلت أكثر عام 2015 وتصل إلى مستوى 159.03 مليار دولار في جوان من ذات السنة، وتستمر في النزول خلال السداسي السنة أيضا لتصل إلى 144.13 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2015.
وتفاقم انهيار احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة أكثر خلال السنة المنقضية رغم التدابير التي أقرتها السلطات لتخفيف فاتورة الواردات في ظل تهاوي مداخيل البلاد من العملة الصعبة، لكن ذلك لم يفلح في كبح الخسائر، بديل أن الاحتياطات نزلت في عام واحد فقط، أي من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، من 144.13 إلى 114 مليار دولار.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت 2016 الأكثر خسارة بالنسبة لاحتياطات الصرف التي فقدت خلال عام واحد فقط 30.13 مليار دولار، أي أكثر من 30 ألف مليار سنتيم، بينما فقدت الجزائر خلال عامي 2014 و2015 ما مجموعه 50 مليار دولار أي أكثر من 50 ألف مليار سنتيم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1الحكومة تستعجل فرض الزيادات على الوقود والـ"TVA"
2الخزينة تجني 7 دولارات إضافية في برميل النفط!
3نزيف الإحتياطات سيتواصل بـ 10 مليار دولار على الأقل خلال 2017
4مليون و500 سائح دخلوا عاصمة الجزائر في 2016
5الجزائر تخسر 80 ألف مليار من احتياط صرفها في 36 شهرا
Français English
الرأي
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
جمال لعلامي
عرس مهرّس!
عبد الناصر
ودمع لا يكفكف يا.. إسطنبول؟
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
الفيديو
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
أنهت السنة بـ114 مليار دولار
الجزائر تخسر 80 ألف مليار من احتياط صرفها في 36 شهرا
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
بإعلان الوزير الأول عبد المالك سلال أن احتياطات الصرف ستنهي عام 2016 في حدود 114 مليار دولار، تكون الجزائر قد فقدت خلال 3 سنوات (36 شهرا) ما قيمته 80 مليار دولار، أي أكثر من 80 ألف مليار سنتيم، وكان عام 2016 الأسوأ في تاريخ احتياطات الصرف، حيث فقدت الجزائر خلال هذا العام لوحده ما يفوق 30 مليار دولار.
تغطيات ذات صلة
التجار ينفون إشاعة الإضراب والمواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار
الحكومة تستعجل فرض الزيادات على الوقود والـ"TVA"
نزيف الإحتياطات سيتواصل بـ 10 مليار دولار على الأقل خلال 2017
الخزينة تجني 7 دولارات إضافية في برميل النفط!
مليون و500 سائح دخلوا عاصمة الجزائر في 2016
وخلال نزول الوزير الأول ضيفا على التلفزيون الجزائري قال سلال إن احتياطات الصرف من العملة الصعبة ستنهي العام 2016 في حدود 144 مليار دولار، في حين كان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد صرح على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار أن الاحتياطات من الممكن أن تنهي السنة في مستوى 117 مليار دولار.
وحسب الوزير الأول فإن السبب الرئيسي لهذا التراجع كان سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار الذي ارتفع بصفة ملحوظة ما أثر على مستويات احتياطات الصرف من العملة الصعبة، وحسبه فإن خزانة الجزائر من "الدوفيز" منحكم فيها بشكل جيد، رغم الحملات التي تقودها أطراف أجنبية على الجزائر.
وحسب جدول تطور احتياطات الصرف منذ نهاية سنة 2013 الرسمية الذي أعده بنك الجزائر ومتوفر على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، فقد كانت مستويات "الدوفيز" في حدود 194.012 مليار دولار نهاية 2013 وبداية 2014، وهو المستوى الأعلى الذي بلغته في تاريخها.
ومع بداية الأزمة النفطية منتصف عام 2014 وتراجع أسعار البرميل تدريجيا، انخفضت معها مستويات احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة، حيث تراجعت إلى نحو 185 مليار دولار في سبتمبر من ذات السنة، وتتراجع لاحقا بشكل أكثر حدة بنهاية ديسمبر 2014 وتنزل إلى 178.94 مليار دولار.
وتواصل النزيف الحاد في "خزانة دوفيز" الجزائر حيث نزلت أكثر عام 2015 وتصل إلى مستوى 159.03 مليار دولار في جوان من ذات السنة، وتستمر في النزول خلال السداسي السنة أيضا لتصل إلى 144.13 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2015.
وتفاقم انهيار احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة أكثر خلال السنة المنقضية رغم التدابير التي أقرتها السلطات لتخفيف فاتورة الواردات في ظل تهاوي مداخيل البلاد من العملة الصعبة، لكن ذلك لم يفلح في كبح الخسائر، بديل أن الاحتياطات نزلت في عام واحد فقط، أي من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، من 144.13 إلى 114 مليار دولار.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت 2016 الأكثر خسارة بالنسبة لاحتياطات الصرف التي فقدت خلال عام واحد فقط 30.13 مليار دولار، أي أكثر من 30 ألف مليار سنتيم، بينما فقدت الجزائر خلال عامي 2014 و2015 ما مجموعه 50 مليار دولار أي أكثر من 50 ألف مليار سنتيم.