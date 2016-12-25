قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الاثنين، إن قاضياً بارزاً سابقاً في مجلس الدولة محبوساً على ذمة التحقيق في قضية فساد انتحر في محبسه.
وكان المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قد قبض عليه، يوم السبت، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات في مجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
وقالت الصحف المحلية، إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رِشاً تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وقال مجلس الدولة في بيان، مساء السبت، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.
وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، يوم الاثنين، قراراً بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلامياً باسم "قضية الرشوة الكبرى".
ونادراً ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية في مصر.
وتقول منظمات محلية وأجنبية، إن الفساد منتشر في مصر. لكن الحكومة تقول، إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.
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مصر: انتحار قاض كبير بعد ساعات من حبسه في قضية فساد
رويترز - الشروق أونلاين
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الاثنين، إن قاضياً بارزاً سابقاً في مجلس الدولة محبوساً على ذمة التحقيق في قضية فساد انتحر في محبسه.
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وكان المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قد قبض عليه، يوم السبت، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات في مجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
وقالت الصحف المحلية، إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رِشاً تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وقال مجلس الدولة في بيان، مساء السبت، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.
وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، يوم الاثنين، قراراً بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلامياً باسم "قضية الرشوة الكبرى".
ونادراً ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية في مصر.
وتقول منظمات محلية وأجنبية، إن الفساد منتشر في مصر. لكن الحكومة تقول، إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.