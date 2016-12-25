نفت إيران تلقيها دعوة من السعودية لمناقشة عودة حجاجها في موسم الحج المقبل، بعدما قاطعت إيران تلك المناسك العام الفائت على خلفية توتر بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الاثنين.
وقال رئيس منظمة الحج الإيرانية حميد محمدي كما نقلت عنه وسائل الإعلام: "بخلاف المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، لم نتلق أي دعوة من جانب السعودية".
وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن، الجمعة، سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلداً، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن الوزير قوله، إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة "لوفد شؤون حجاج إيران للقدوم إلى المملكة" من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017.
وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، لم يشارك أي إيراني بأداء مناسك الحج في سبتمبر الماضي.
وقد تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج بعد حادثة التدافع المأسوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانياً.
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إيران تنفي تلقيها دعوة من السعودية لمناقشة عودة حجاجها
وكالات - الشروق أونلاين
نفت إيران تلقيها دعوة من السعودية لمناقشة عودة حجاجها في موسم الحج المقبل، بعدما قاطعت إيران تلك المناسك العام الفائت على خلفية توتر بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الاثنين.
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وقال رئيس منظمة الحج الإيرانية حميد محمدي كما نقلت عنه وسائل الإعلام: "بخلاف المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، لم نتلق أي دعوة من جانب السعودية".
وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن، الجمعة، سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلداً، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن الوزير قوله، إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة "لوفد شؤون حجاج إيران للقدوم إلى المملكة" من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017.
وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، لم يشارك أي إيراني بأداء مناسك الحج في سبتمبر الماضي.
وقد تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج بعد حادثة التدافع المأسوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانياً.