قال مصدر أمني، إن قتلى وجرحى سقطوا بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة العراقية بغداد، هو الثالث من نوعه، الاثنين، بعد تفجير أول أدى إلى وقوع 31 قتيلاً و42 جريحاً.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الملازم أول ناصر الحنون الضابط في الشرطة العراقية قوله، إن "سيارة مفخخة صفها مجهولون إلى جانب الطريق خلف مستشفى الكندي، قرب شارع فلسطين، شرقي بغداد، تم تفجيرها، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين".
وأشار إلى أن "سيارة مفخخة ثانية كانت مصفوفة خلف مستشفى الجوادر في مدينة الصدر، شرقي بغداد، جرى تفجيرها مستهدفة مدنيين أيضاً".
وأكد الضابط العراقي "سقوط قتلى وجرحى جراء التفجيرين، لكن لم يتضح عددهم على الفور".
ويأتي الهجومان بعد هجوم مماثل، وقع في وقت سابق اليوم، بسيارة مفخخة انفجرت في ساحة يتجمع فيها العمال في مدينة الصدر شرقي بغداد؛ ما أدى لمقتل 31 شخصاً وإصابة 42 آخرين بجروح.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم الأخير.
وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في بيان تداوله مؤيدون له على الإنترنت، أن "الهجوم كان عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف تجمعاً للشيعة".
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قتلى وجرحى في تفجيرين جديدين في بغداد
وكالات - الشروق أونلاين
قال مصدر أمني، إن قتلى وجرحى سقطوا بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة العراقية بغداد، هو الثالث من نوعه، الاثنين، بعد تفجير أول أدى إلى وقوع 31 قتيلاً و42 جريحاً.
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الملازم أول ناصر الحنون الضابط في الشرطة العراقية قوله، إن "سيارة مفخخة صفها مجهولون إلى جانب الطريق خلف مستشفى الكندي، قرب شارع فلسطين، شرقي بغداد، تم تفجيرها، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين".
وأشار إلى أن "سيارة مفخخة ثانية كانت مصفوفة خلف مستشفى الجوادر في مدينة الصدر، شرقي بغداد، جرى تفجيرها مستهدفة مدنيين أيضاً".
وأكد الضابط العراقي "سقوط قتلى وجرحى جراء التفجيرين، لكن لم يتضح عددهم على الفور".
ويأتي الهجومان بعد هجوم مماثل، وقع في وقت سابق اليوم، بسيارة مفخخة انفجرت في ساحة يتجمع فيها العمال في مدينة الصدر شرقي بغداد؛ ما أدى لمقتل 31 شخصاً وإصابة 42 آخرين بجروح.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم الأخير.
وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في بيان تداوله مؤيدون له على الإنترنت، أن "الهجوم كان عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف تجمعاً للشيعة".