تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، الأحد، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى "س .ناسي"، في حين دمرت مفرزة أخرى ببومرداس، مخبأين للإرهابيين وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عمليات بحث وتفتيش.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (24,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك بتلمسان، كمية أخرى تُقدر بـ (12,8) كيلوغرام.
وببرج باجي مختار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا من جنسية مالية، كان على متن شاحنة محملة بـ (6,06) طنا من المواد الغذائية و(2800) لترا من الوقود و(2250) لترا من مادة زيت المائدة.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران، وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (37) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
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القبض على إرهابي ببرج باجي مختار
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، الأحد، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى "س .ناسي"، في حين دمرت مفرزة أخرى ببومرداس، مخبأين للإرهابيين وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عمليات بحث وتفتيش.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (24,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك بتلمسان، كمية أخرى تُقدر بـ (12,8) كيلوغرام.
وببرج باجي مختار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا من جنسية مالية، كان على متن شاحنة محملة بـ (6,06) طنا من المواد الغذائية و(2800) لترا من الوقود و(2250) لترا من مادة زيت المائدة.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران، وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (37) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.