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رواية جديدة للمالكي عن إعدام صدام
ادعى نائب الرئيس العراقي - رئيس الوزراء السابق - نوري المالكي، إنه كانت هناك "مؤامرة أمريكية قطرية"، لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق صدام حسين.
جاء هذا في كلمة للمالكي عرضتها قناة "آفاق" التلفزيونية التابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه، السبت، خلال استضافته وفداً من عشائر البصرة، بمناسبة مرور عشر سنوات على إعدام صدام.
وقال المالكي، إنه حذر من أن "إعدام صدام إن تأخر ساعات فقط، فسيتمكن حينها من الخروج ومغادرة العراق"، حسب زعمه.
وأوضح المالكي، أن الولايات المتحدة طلبت تأجيل تنفيذ الإعدام 15 يوماً، كما أن قطر كانت تسعى لذلك أيضاً عن طريق مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يطعن بالحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة العراقية.
وأضاف إنه قال لبعض المقربين منهم، والذين أصابهم الهلع "إذا ما أعدمناه اليوم، بالليل سيطلع من العراق". واستشهد بكلام نسبه إلى محامية صدام، اللبنانية بشرى الخليل، حول وجود اتفاق مع قطر بشأن استصدار قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن.
وصور المالكي نفسه بأنه صاحب القرار الوحيد المتعلق بإعدام صدام، وأنه رفض الإملاءات الأمريكية حينها.
كما اتهم أطرافاً في الرئاسة العراقية بمحاولة التملص من التوقيع على قرار إعدام صدام، وأشار إلى الرئاسة ووزير العدل.
وأضاف بأنه هدد الرئاسة العراقية، أنه في حال لم يسلموه صدام حسين الساعة الثالثة فجراً، سيقتحم السجن بقوات تابعه له، ويأخذ الرئيس العراقي عنوة.
وتابع: "بعد إعدامه، فتحوا باب سيارة الإسعاف لأراه، فقلت له (وماذا ينفعني إعدامك، هل يعيد لي الصدر أم يعيد لي الشهداء)".
ليس كل ذكرٍ رجل2017/01/02 على 15:451
يا سلام على البطولة و أين هي اليوم هذه البطولة؟ هل بنيتم العراق ؟ هل وحدتم شعبه؟ هل صنتم دمه؟ هيهات هيهات. أين العراق الآن وأين الولايات المتحدة.
ولكن محكمة التاريخ لن ترحم أحدا و سوف يلقى كل خائن مصيره.
zaime - alger2017/01/02 على 15:502
فليدهب صدرك الى الجحيم
الصح افا2017/01/02 على 16:023
ياو الخيانة والغدر تخرج فيكم جميعا بربي طال الزمن او قسر والعراق انتهي الى الابد وغادي يجرجع قرية او حي قصدير ياوجوه الشر
LALAHOUM - ALGERIE2017/01/02 على 16:024
ET TOI QU'AS TU FAIS POUR L'IRAK SAUF LE SANG , TU AS TUER PLUS DE GENS EN QUELQUE ANNEES QUE SEDAM DANS TOUTE SA VIE
2017/01/02 على 16:145
هل يسمح لي كجزئري التعليق على مقال يخص عرب الجزائر والعرب عامة
انتظر