بدوي يؤكد أن الوضع متحكم فيه الحكومة تعلق على أحداث بجاية

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، الأحد، أن السلطات تسيطر على الوضع في ولاية بجاية بعد إضراب التجار والمواجهات التي وقعت بالمدينة.

وقال بدوي للصحفيين على هامش زيارته لولاية قالمة "نتابع كل ما يجري في بجاية عن كثب، وتصلنا معلومات حول ما يجري هناك وسيتم احتواء الوضع".

وأوضح "الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين"، في تلميح منه إلى أن التجار لا علاقة لهم بحماية القدرة الشرائية للمواطن.