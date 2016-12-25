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بدوي يؤكد أن الوضع متحكم فيه
الحكومة تعلق على أحداث بجاية
قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، الأحد، أن السلطات تسيطر على الوضع في ولاية بجاية بعد إضراب التجار والمواجهات التي وقعت بالمدينة.
وقال بدوي للصحفيين على هامش زيارته لولاية قالمة "نتابع كل ما يجري في بجاية عن كثب، وتصلنا معلومات حول ما يجري هناك وسيتم احتواء الوضع".
وأوضح "الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين"، في تلميح منه إلى أن التجار لا علاقة لهم بحماية القدرة الشرائية للمواطن.
الجزائر 2017/01/02 على 17:341
تحية الى احرار القبائل يا من حرر الوطن من الاستدمار الفرنسي انتم من تحررو الوطن من قبضة ما فيا و لصوص سرقو الوطن
SoloDZ - ويعود عبث القبايل بمنطقتهم مرة اخرى ويستمر بصمت احرار المنطقة 2017/01/02 على 17:362
بجاية وتيزي وزو ملي احتظنت باريس بعض من ابناء الولايتين لم تعرف منطقة القبائل الاستقرار ويبقى السؤال مطروح وهو لماذا الميزاب والتوارق والشاوية ما يمشوش لفرانسا كيما يمشولها القبايل في مخططاتها الشيطانية الرامية الى اغتيال نصر الشهداء بتقسيم الجزائر وتشتيت الشعب الجزائري والقبايل وحدهم من لديهم ازمة نفسية تجاه الهوية العربية الاسلامية من دون الشاوية والتوارق والشلوح والميزاب الذين يعشقون مكسب العروبة ونعمة الاسلام دون اي عقدة وكلهم ثقة في امازيغيتهم الاصيلة نتمنى ان نعرف يوما الجواب عن هذا السؤال
عبدالقادر2017/01/02 على 17:423
أعضاء الحكومة يا السي بدوي لا يشترون من الأسواق بأجر شهري يتراوح بين 20و45 ألف دج
فأنت لو نزلت في يوم من الأيام إلى السوق ،أو أي أحد من أعضاء الحكومة فما أظن أن يقل المبلغ الذي يحمله يقل عن مليون دج(100.000.000) سنتيما
فيا السي بدوي نحن كلنا ضد الفوضى لكن الذي يده في النار ليس كالذي يده في الماء الدافئ.
RIM-K - BEJAIA CITY2017/01/02 على 18:004
........وأوضح "الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين"، في تلميح منه إلى أن التجار لا علاقة لهم بحماية القدرة الشرائية للمواطن......... يا سلااااااااااااااااااااااااام صدق من قال: أيها المنافق ستظل موجود، ولكنك ستظل أيضاً أحقر من في الوجود