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العالم الإسلامي والغرب

بريشة: بارة
date 2017/01/02 | views 205 comments 1
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1

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    SoloDZ2017/01/02 على 17:46
    1

    ليس العالم السلامي كله يا سي بارة لأن باكستان وايران لديهما السلاح النووي قوة الردع الاستراتيجية اكتب العرب مكان العالم الاسلامي العرب مقارنة بالغرب !

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