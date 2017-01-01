العالم الإسلامي والغرب

العدد: 5325
2016/12/31
العدد: 5324
2016/12/30
العدد: 5323
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العدد: 5322
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العدد: 5321
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العدد: 5320
2016/12/26
العدد: 5319
2016/12/25
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ليس العالم السلامي كله يا سي بارة لأن باكستان وايران لديهما السلاح النووي قوة الردع الاستراتيجية اكتب العرب مكان العالم الاسلامي العرب مقارنة بالغرب !
SoloDZ2017/01/02 على 17:461
ليس العالم السلامي كله يا سي بارة لأن باكستان وايران لديهما السلاح النووي قوة الردع الاستراتيجية اكتب العرب مكان العالم الاسلامي العرب مقارنة بالغرب !