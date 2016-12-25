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بعد حملات التفتيش وقرارات التشميع
المئات من تجار الأعشاب يحاصرون وزارة التجارة
استنكر قُرابة 371 تاجر ومُنتج ومتعامل اقتصادي في مجال بيع الأعشاب الطبية والخلطات الطبيعية، اقدام السلطات على غلق محلاتهم دون سابق إنذار ودون تبرير مقنع منذ أكثر من أسبوع، رغم امتلاكهم سجلات تجارية. وأكد المعنيون والذين قدِموا من مختلف ولايات الوطن، ونظموا وقفة احتجاجية الاثنين، أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة، تلقيهم إنذارا بالغلق دون ذكر السبب، لينُفذ القرار بسرعة فجائية، وهو ما جعلهم يتصلون ببعضهم عبر الولايات للتكتل، والمطالبة بحقهم في ممارسة نشاطهم الذي يمتهنونه منذ سنوات، خاصة وأن مجال بيع الأعشاب الصحية ومواد التجميل الطبيعية، مذكور في نص التعريفة الجمركية العالمية ومقيد باتفاقيات دولية.
واستقبل مدير الديوان بوزارة التجارة المحتجين ووعدهم بالنظر في قرارات الغلق، وطالبهم بإيداع طعون.
"الشروق" اقتربت من المحتجين الذين طالبوا وزارة التجارة بفتح محلاتهم والكفّ عن ملاحقتهم لأسباب واهية، مستنكرين الغلق الفجائي والذي اعتبروه "غلقا تعسفيا". وذكر المتحدثون أنهم يزاول نشاطات مختلفة فمنهم بائعو الأعشاب الطبية والتوابل، بيع المكملات الغذائية، إنتاج وتسويق مواد التجميل الطبيعية، وجميعهم يحوزون سجلات تجارية وينشطون منذ سنوات.
ومن هؤلاء المدعو (ب، ن) رب عائلة يمتهن نشاط صناعة مواد التجميل الطبيعية منذ 5 سنوات بمحل يتواجد ببلدية خرايسية، تأسف لقرار غلق محله وتشريد عدد من عماله، واصفا قرار السلطات بـ"التعسّفي"، ومثله المدعو (د، ي) يسير محل بيع أعشاب بالعاصمة منذ 10 سنوات، ويعتبر المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 26 فردا... أما (د، ز) فمحله مغلق بقرار منذ الأحد الماضي، ما تسبب في تسريح 10 عمال دفعة واحدة، ويؤكد لنا بالقول "إن غلق محلات الأعشاب تسبب أيضا بإحالة كثير من الفلاحين الصغار على البطالة، بعدما كانوا يسترزقون من بيع مختلف الأعشاب مثل النعناع والقصبر والزعتر.. لباعة التجزئة.
وأكد المحتجون وجود أكثر من 100 مصنع متخصص في إنتاج وبيع الأعشاب والمكملات الغذائية، ويشغل كل مصنع حوالي 20 عاملا، قد تتوقف عن النشاط، ومعتبرين أن ما يبيعونه مجرد خلطات طبيعية وصحية لم يشتك منها أي زبون، كما أن هذه المصانع تضم مخابر تسهر على تحاليل مكونات المنتوج، وتعطي الموافقة على إنتاجه وتسويقه، متسائلين عن الجهة التي ستعوض لهم الأضرار عن غلق محلاتهم لأيام متواصلة.
ليصف المحتجون قرار غلق محلاتهم، بالمهين لكرامتهم، خاصة وأن مبرر السلطات كان القضاء على أماكن ممارسة الشعوذة والدجل، فقال أحدهم "لسنا سحارين ولا دجالين، وإن كنا نعترف بوجود مثل هذه الممارسات في المجتمع، فنحن أول من نتصدى لها مع الدولة، ولكن ليس بطريقة العقاب الجماعي..".
تلميذ البشير بوكثير - رأس الوادي2017/01/02 على 21:341
اتركوا الناس يعملون مادام يمتلكون سجلات تجارية لممارسة المهنة ..
فقطع الأرزاق من قطع الأعناق.
SoloDZ - يبدو ان السلطة غائبة عن الواقع وتعتقد ان الشعب لا يعرف ما يجري 2017/01/02 على 21:382
كباش فداء لتبرير ظلمهم للباحث زعيبط واكتشافه ليس إلا وهذه هي السلطات نتاعنا من بكري وهذه التصرفات تذكرني بتزويج الشباب الذين يقبض عليهم في الحدائق فقط لان ابنة مسؤول كبير وقعت في فضيحة اخلاقية وقبل ذلك كان كل شيء مباح واليوم مع الباحث الجزائري الذي كان قبل اكتشافه كل الخزعبلات التي نراها في محلات الاعشاب والقنوات والاسواق كانت عادية حتى وإن تسبب في كثير من الاحيان في مآسي ولكن الدولة لا تهتم الامر يتعلق بالمواطن التافه الحقير في نظرها اما عندما مست مصالح الشياطين الكبار تحركت السلطات ضد العشابين
2017/01/02 على 21:423
هل السبب أنهم ينافسون الصيادلة وبالتالي لوبيات منتجين ومستوردين الأدوية ؟ الثقة أصبحت شبه منعدمة في فائدة بعض الأدوية
محتاج إلى "رحمة ربي" سبحانه.2017/01/02 على 21:584
هؤلاء المسؤولين قطعوا "رحمة ربي"على عباد الله .الله لا تربحهم .
كل مرضى السكري يدعون عليهم بالشر .لأنهم لم يبرروا لهم أضرار المكمل الغذائي
رحمة ربي.الله لا تربهم إلى يوم الدين .
أحمد بن 2017/01/02 على 21:585
ظ
تأكدت للمرة الف ان هناك اطرافا تريد الشر للجزائر موجودة فلماذا تغلق
محلات بيع الاعشاب الطبية ؟
مع العلم ان متاحر الاعشاب الطبية موجودة في اكبر الدول تقدما كالصين فرنسا المانيا كندا امريكا وو
م - ادرار2017/01/02 على 22:026
اني اشم راىءحة "رحمة ربي" في الموضوع وذلك حتى يقال انهم يحاربون كل المكملات الغذاىءية و ما شابهها و ليس فقط السيد زعيبط. هل يعقل لهذه الدرجة اخافكم هذا الاختراع؟
محمد2017/01/02 على 22:397
حسبنا الله
دواء صيدال قاتل بعدما اوقفوا استيراد الدواء الاصلي لكافة الأمراض
الدواء المصنع في الجزائر قاتل قاتل بتجربة المرضى
تفاجئنا وزارة التجارة بسحب السجلات التجارية لتجار الاعشاب
رضوخا للوبيات الدواء بعدما أصبحت تجارة الاعشاب تتفوق حتى على الدواء الأصلي
للعلم هناك بعض الدول منها اليابان أقحمت نظام التعويض لوصفات الأعشاب
و هناك عودة قوية جدا للطب البديل حتى أضحى طبا موازيا و ليس بديلا في العالم
لكن الجهل أعمى بصيرتكم.