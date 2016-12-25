أدانت الجزائر بشدة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف, العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العرا ق، آخرها التفجير الذي استهدف صبيحة الاثنين مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد.
وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية : "ندين بشدة العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العراق والتصعيد في الاعتداءات الدموية التي تطال في غالب الأحيان مدنيين أبرياء على غرار التفجير الإرهابي الذي استهدف صبيحة الاثنين مدينة الصدر, شرق العاصمة بغداد, والذي أوقع العديد من الضحايا".
وأوضح بن علي الشريف أن "تنامي ظاهرة الإرهاب في العراق واستشرائها في دول الجوار يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتجاوز الخلافات الظرفية لمواجهة هذا الخطر المتربص الذي استغل الظرف الاستثنائي العصيب الذي مرت وتمر به هذه المنطقة ليستفحل حتى بات يشكل تهديدا خطيرا على أمنها واستقرارها وانسجام مجتمعاتها".
"وإذ نعرب عن تضامننا مع العراق الشقيق حكومة وشعبا- يضيف نفس المصدر- فإننا نؤكد مجددا رفضنا للإرهاب وشجبنا له في كافة أشكاله وصوره".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1إدانة مفجر قضية تضخيم فواتير سونلغاز بالسجن النافذ
2بولنوار: تهديدات مجهولة لبعض التجار بكسر محلاتهم
3الجزائر تتسلّم ثماني طائرات سوخوي "خاصة"
4هل سيقاطع بن فليس التشريعيات؟
5مقري: التجربة الماليزية هي الحل لخروج الجزائر من أزمتها
Français English
الرأي
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
جمال لعلامي
عرس مهرّس!
عبد الناصر
ودمع لا يكفكف يا.. إسطنبول؟
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
الفيديو
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
الجزائر تدين تفجير مدينة الصدر
واج
أدانت الجزائر بشدة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف, العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العرا ق، آخرها التفجير الذي استهدف صبيحة الاثنين مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد.
تغطيات ذات صلة
الجزائر تدين تفجير مدينة الصدر
الحكومة تعلق على أحداث بجاية
القبض على إرهابي ببرج باجي مختار
بولنوار: تهديدات مجهولة لبعض التجار بكسر محلاتهم
احتجاجات التجار مجرد "بروباغندا" افتراضية !
وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية : "ندين بشدة العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العراق والتصعيد في الاعتداءات الدموية التي تطال في غالب الأحيان مدنيين أبرياء على غرار التفجير الإرهابي الذي استهدف صبيحة الاثنين مدينة الصدر, شرق العاصمة بغداد, والذي أوقع العديد من الضحايا".
وأوضح بن علي الشريف أن "تنامي ظاهرة الإرهاب في العراق واستشرائها في دول الجوار يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتجاوز الخلافات الظرفية لمواجهة هذا الخطر المتربص الذي استغل الظرف الاستثنائي العصيب الذي مرت وتمر به هذه المنطقة ليستفحل حتى بات يشكل تهديدا خطيرا على أمنها واستقرارها وانسجام مجتمعاتها".
"وإذ نعرب عن تضامننا مع العراق الشقيق حكومة وشعبا- يضيف نفس المصدر- فإننا نؤكد مجددا رفضنا للإرهاب وشجبنا له في كافة أشكاله وصوره".