انتحلت صفة مسيرة وكالة سياحية صاحبة قاعة حلاقة تنصب على شباب أوهمتهم بالسفر إلى فرنسا

عارضت سيدة في العقد الخامس من العمر، صاحبة قاعة حلاقة بسطاوالي حكما غيابيا قضى بحبسها عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج عن تهمة النصب، حيث مثلت أمام القاضي الجزائي والدموع تنهمر منها، مؤكدة أنها بريئة من الفعل المنسوب إليها، وأوضحت أن ابن شقيقتها من أوقعها في هذه المشاكل ولم تذكر اسمه في التحقيقات لتحميه بطلب من والدته. مشيرة إلى أنها لا تعرف الشباب الذين تأسسوا ضحايا في القضية وصرحوا أنهم سلموا مبالغ مالية لابن شقيقتها بنية تسليمها لها وتأمين تأشيرة سفر لهم إلى فرنسا.

من جهته، اعتبر دفاع الطرف المدني أن المتهمة في كل جلسة تتنصل من المسؤولية وتتمادى في إنكارها رغم أنها استقبلت موكليها في مكتب أعمال وكراء السيارات الذي تسيره ابنتها مدعية أنها صاحبة وكالة سياحة وأسفار.

وبعد أن زرعت الأمل في نفوسهم بتحقيق حلمهم في السفر إلى فرنسا سلبتهم مبالغ تتراوح بين 80 و100 مليون سنتيم، وكون أركان الجريمة متوفرة بدليل وجود تسجيل صوتي لها تخبرهم أنها سوف تودع ملفاتهم في القنصلية، طلب المحامي تعويضا قدره 100 مليون سنتيم لكل واحد من موكليه مع استرجاع جواز السفر وشهادة الميلاد. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 18 شهراحبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.