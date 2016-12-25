آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
-
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
-
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
-
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
-
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
-
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
-
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
-
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
-
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
-
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
انتحلت صفة مسيرة وكالة سياحية
صاحبة قاعة حلاقة تنصب على شباب أوهمتهم بالسفر إلى فرنسا
عارضت سيدة في العقد الخامس من العمر، صاحبة قاعة حلاقة بسطاوالي حكما غيابيا قضى بحبسها عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج عن تهمة النصب، حيث مثلت أمام القاضي الجزائي والدموع تنهمر منها، مؤكدة أنها بريئة من الفعل المنسوب إليها، وأوضحت أن ابن شقيقتها من أوقعها في هذه المشاكل ولم تذكر اسمه في التحقيقات لتحميه بطلب من والدته. مشيرة إلى أنها لا تعرف الشباب الذين تأسسوا ضحايا في القضية وصرحوا أنهم سلموا مبالغ مالية لابن شقيقتها بنية تسليمها لها وتأمين تأشيرة سفر لهم إلى فرنسا.
من جهته، اعتبر دفاع الطرف المدني أن المتهمة في كل جلسة تتنصل من المسؤولية وتتمادى في إنكارها رغم أنها استقبلت موكليها في مكتب أعمال وكراء السيارات الذي تسيره ابنتها مدعية أنها صاحبة وكالة سياحة وأسفار.
وبعد أن زرعت الأمل في نفوسهم بتحقيق حلمهم في السفر إلى فرنسا سلبتهم مبالغ تتراوح بين 80 و100 مليون سنتيم، وكون أركان الجريمة متوفرة بدليل وجود تسجيل صوتي لها تخبرهم أنها سوف تودع ملفاتهم في القنصلية، طلب المحامي تعويضا قدره 100 مليون سنتيم لكل واحد من موكليه مع استرجاع جواز السفر وشهادة الميلاد. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 18 شهراحبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.
النح لا2017/01/02 على 18:411
عند بعض الحفافات المكان ناجس كدب وتبلعيط وتعارف و رونديفوات للولاد الحرام -حداري واطانسيو-