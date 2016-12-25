قال مدير الثقافة لبومرداس جمال فوغالي أن إعادة بعث مخطط ترميم قصبة دلس الذي ستتكفل به الوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار للعقارات التاريخية والمدينة العريقة بوضعها في إطارها التاريخي والحضاري.
وأضاف في تصريح للشروق أن صدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن مراحل المخطط من شأنه أن يوفر الدعم اللوحستيكي والمادي لمباشرة العملية، فكل "أشغال التهيئة والبناء والهدم والتجزئة والتعديل" بالقطاع المحفوظ "تخضع لتوجيهات" المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة"، حيث تم استحداث فرع للوكالة بدلس للإشراف على متابعة العملية عن بعد وهذا بالتشاور مع البلدية طبقا للقرار الصادر عن الولاية منذ عام 2008، حيث انتظر المشروع ست سنوات كاملة للانطلاق على مراحل ثلاث، حيث تتضمن المرحلة الأولى "انجاز الأشغال الاستعجالية" وشملت هذه المرحلة تصنيف الحجارة القديمة، وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار بفعل الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003، وشملت أيضا ترميم الزوايا والمسجد العتيق والمدرسة القرآنية، إضافة إلى بنايات أخرى تعود إلى العهد العثماني.
فيما شملت المرحلة الثانية القيام بـ"التحاليل التاريخية لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة، والذي انتهى بإعداد مخطط المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة"، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الآليات القانونية حيز التطبيق تحت إشراف الوكالة والبلدية لمباشرة عملية التعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها وطابعها المعماري". وقد تم رصد ميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون دج، استهلكت منها الأشغال الاستعجالية مبلغ 100 مليون دج.
من جهة أخرى، قال جمال فوغالي أن استكمال تجهيز المكتبات البلدية يعتبر أولوية في السنة الجارية، حيث يجري تجهيز المكتبة الولائية بطابقيها وجرد الكتب لتكون باقي المكتبات البلدية ملحقات لها، وقد تم حتى الآن فتح مكبات بودواو وبرج امنايل في انتظار تجهيزها..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1عمي بشير بطل أعصاب وأوتار قعيد الفراش في قسنطينة
2بعث المشروع المسجل منذ ست سنوات من بومرداس
3مرزاق علواش يستعيد أحداث تقنتورين في "الطريق الرباني"
4"حزام" يمثل الجزائر في "آفاق السينما العربية" بالقاهرة
5الجزائر أمام واقع تلاشي الموروث الثقافي الشعبي
Français English
الرأي
التهامي مجوري
محاولة لفهم الأزمة الأخلاقية في الجزائر
محمد الهادي الحسني
Sous - sol
جمال لعلامي
عرس مهرّس!
عبد الناصر
ودمع لا يكفكف يا.. إسطنبول؟
حبيب راشدين
مصائب قوم عند قوم قارون فوائد
صالح عوض
الاشتباك في ساحة الدين
جمال لعلامي
"بوناني" رغم كلّ شيء!
حسين لقرع
فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا
سلطان بركاني
الشّتاء.. فرصة سانحة لتهذيب النّفوس
سليم قلالة
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
الفيديو
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
أكثر من 260 مليون دج لترميم قصبة دلس
بعث المشروع المسجل منذ ست سنوات من بومرداس
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال مدير الثقافة لبومرداس جمال فوغالي أن إعادة بعث مخطط ترميم قصبة دلس الذي ستتكفل به الوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار للعقارات التاريخية والمدينة العريقة بوضعها في إطارها التاريخي والحضاري.
تغطيات ذات صلة
"حزام" يمثل الجزائر في "آفاق السينما العربية" بالقاهرة
بعث المشروع المسجل منذ ست سنوات من بومرداس
مرزاق علواش يستعيد أحداث تقنتورين في "الطريق الرباني"
عمي بشير بطل أعصاب وأوتار قعيد الفراش في قسنطينة
بجاية تحتضن أول مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
وأضاف في تصريح للشروق أن صدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن مراحل المخطط من شأنه أن يوفر الدعم اللوحستيكي والمادي لمباشرة العملية، فكل "أشغال التهيئة والبناء والهدم والتجزئة والتعديل" بالقطاع المحفوظ "تخضع لتوجيهات" المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة"، حيث تم استحداث فرع للوكالة بدلس للإشراف على متابعة العملية عن بعد وهذا بالتشاور مع البلدية طبقا للقرار الصادر عن الولاية منذ عام 2008، حيث انتظر المشروع ست سنوات كاملة للانطلاق على مراحل ثلاث، حيث تتضمن المرحلة الأولى "انجاز الأشغال الاستعجالية" وشملت هذه المرحلة تصنيف الحجارة القديمة، وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار بفعل الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003، وشملت أيضا ترميم الزوايا والمسجد العتيق والمدرسة القرآنية، إضافة إلى بنايات أخرى تعود إلى العهد العثماني.
فيما شملت المرحلة الثانية القيام بـ"التحاليل التاريخية لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة، والذي انتهى بإعداد مخطط المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة"، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الآليات القانونية حيز التطبيق تحت إشراف الوكالة والبلدية لمباشرة عملية التعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها وطابعها المعماري". وقد تم رصد ميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون دج، استهلكت منها الأشغال الاستعجالية مبلغ 100 مليون دج.
من جهة أخرى، قال جمال فوغالي أن استكمال تجهيز المكتبات البلدية يعتبر أولوية في السنة الجارية، حيث يجري تجهيز المكتبة الولائية بطابقيها وجرد الكتب لتكون باقي المكتبات البلدية ملحقات لها، وقد تم حتى الآن فتح مكبات بودواو وبرج امنايل في انتظار تجهيزها..